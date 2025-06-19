Gayrimenkul sektörü 2025 yılında rekorlara doymuyor!

TÜİK’in açıkladığı Mayıs 2025 Konut Satış İstatistiklerini değerlendiren Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, gayrimenkul sektörünün 2025 yılı itibarıyla adeta rekora doymadığını söyledi.

2025 yılının ilk beş ayında tüm gayrimenkul türlerinde 1 milyon 196 bin adet satış yapıldığını hatırlatan Özelmacıklı, “Konut satışları Ocak-Mayıs 2025 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 oranında arttı. Bu durum 2025 yılı başından bu yana geçen 6 ayın, tüm zamanların en iyi yıl açılışı olduğunu gösteriyor. Her ne kadar Para Politikası Kurulu politika faiz oranlarını değiştirmeme kararı alsa da, önümüzdeki dönemlerde düşüreceğine inanıyoruz. Başta konut kredi faizlerinde düşüş olmak üzere sektörün beklediği gelişmeler gerçekleşirse 2025 yılının ikinci yarısı ve 2026 yılında sektörün daha da hareketli günler yaşayacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

SEKTÖR BASINIYLA BİR ARAYA GELDİ

Altın Emlak Global’in 18 Haziran 2025 Çarşamba günü Cemile Sultan Korusu’nda gayrimenkul sektörü habercileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Özelmacıklı, “TÜİK rakamları bize şunu gösteriyor: Vatandaş konut piyasasında asıl olarak sıfır konutu krediyle almayı talep ediyor. Mevcut ekonomik koşullara nazaran fırsat bulduğunda da bu talebini reele çeviriyor. Çünkü artan minimalist hayat trendi konut talebine de yansıyor” dedi. Nitelikli konut arzının maliyetler nedeniyle henüz istenen seviyeye gelmediğini, kiralık konut sıkıntısının sürdüğünü hatırlatan Özelmacıklı, “Ancak şartlar uygun düzeye geldiğinde 2025 yılının ikinci yarısında sektörde görülmemiş düzeyde bir hareketliliğin gerçekleşeceğini öngörebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

DEVLET ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI

Sektörle ilgili genel değerlendirmelerde de bulunan Özelmacıklı, “2025 yılının ilk yarısında sektörün belli bir düzene girmesi hakkında devletin de önemli adımları oldu. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, Değer Bilgi Merkezi, e-Kira ve MEVA Projesi gibi adımların, fahiş fiyat artışlarına karşı önlem alınması, Yarısı Bizden Kampanyası’ndaki destek tutarlarının artırılması gibi düzenlemelerin sektörü daha da regüle edeceğini, geçmiş yıllardaki bereketli ve kazançlı günlerin geri döneceğini öngörüyoruz” diye konuştu. “Fahiş fiyat artışı” kavramının enflasyon oranı veya döviz kuru gibi somut bir kritere bağlanması gerektiğinin altını çizen Özelmacıklı, ilan portallarının fiyatlarındaki aşırı artışlara da dikkat çekerek bu konuda da bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

HAKKIMIZLA 'GLOBAL' OLDUK

Toplantıda Altın Emlak Global’in gelecek vizyonu hakkında bilgi veren Altın Emlak Global Genel Müdürü Olcay Selvi ise “1998 yılında merhum Nuri Özelmacıklı Beyefendi tarafından hayata geçirilen markamız bugün toplam 150 temsilciliğe ulaşmış durumda. 2024 yılı bizim için küreselleşme yolunda önemli bir hamle yılı oldu. Bu nedenle ismimizin sonuna, hakkıyla ‘Global’ ifadesini ekledik. 2025 yılının ilk yarısı itibarıyla küresel düzeyde hacimlenmemize devam ettik. Son olarak Dubai temsilciliğimiz kapılarını açtı. Bu vizyonumuzu 2025 yılının ikinci yarısında ve 2026 yılında da devam ettireceğiz. Biz, yerli bir marka olarak uluslararası pazarda yer almayı planlıyoruz. 300 milyon Türk'ün olduğu bir dünyada, Türklerin kendi vatanında yapacağı yatırımlara destek olacağız. Hedefimiz 2025 yılı bitmeden en az 10 Avrupa Birliği üyesi ülkede temsilcilik açmak ve geçtiğimiz yıl başlattığımız yapay zeka hamlesini bu yıl genişleterek sürdürmek” ifadelerini kullandı.