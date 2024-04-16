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Saat&Saat, çocukların gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Saat&amp;Saat, çocukların gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor!

Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat, çocukların gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Zamanla gelişiyorlar... Zamanla öğreniyorlar… Zamanla keşfediyorlar… Zamanla başarıyorlar… Çocuklarımızın başarısı, zamanı nasıl kullandıklarında saklı… Dünyaca ünlü markaların Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Saat&Saat, 'Akıllı Saatler Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk' projesiyle geleceğimizin çocuklarına zamanlarını daha verimli kullanma becerisi kazandırarak, onlara verdiği önemi gösteriyor.

Saat&Saat, çocukların gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor! - 1. Resim

Proje kapsamında, çocukların bedensel sağlık ve gelişimlerini desteklemek için "akıllı biyolojik saat" ve "akıllı zaman yönetimi" kavramları öne çıkarılarak, özellikle öğrencilerin internet, tablet, TV, bilgisayar gibi teknolojileri kullanırken eğitim, spor, aile ve arkadaş dengesini kurmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. "Akıllı Saatler Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi", 3 yıldır projeyi devam ettirerek bu sene de Türkiye genelinde 300 okul ve 65 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor ve İstanbul, Ankara, İzmir ve Edirne illerindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri iş birliğiyle yürütülüyor.

Saat&Saat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken, onların sağlıklı büyümelerine ve başarılı bir geleceğe adım atmalarına destek olmaya devam ediyor.

 

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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