Turkcell’in iletişim gücüne Kristal Elma’dan 18 ödül

Turkcell, reklam dünyasının en prestijli organizasyonlarından Kristal Elma’dan toplam 18 ödülle döndü. Ata Demirer’in başrolünde yer aldığı “Bir Turkcell Yapımı” platformundaki Hızın Kralı ve Demir Er filmleriyle birlikte, fizy, Lifebox, TV+ gibi Turkcell markalarının içerikleri ödüle layık görüldü. Turkcell’in Geleceği Yazanlar Yapay Zekâ projesinin iletişimi ise farklı kategorilerde 4 ödül kazandı.

Turkcell, bu yıl 37’ncisi düzenlenen Kristal Elma Ödülleri’nden 18 ödülle ayrıldı. Reklamcılar Derneği tarafından her yıl düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli reklam ödüllerinden biri olan Kristal Elma’da Turkcell; 3 Kristal, 8 Gümüş ve 7 Bronz ödül kazandı.

Ata Demirer’in başrolünde olduğu Hızın Kralı ve Demir Er filmleri ödül töreninde dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Ayrıca “Geleceği Yazanlar Yapay Zekâ” programının iletişiminden Paycell’in yenilikçi reklamına, gençlerin favorisi fizy’nin sesli kitaplarından lifebox videolarına ve TV+’ın dikkat çeken içeriklerine kadar birçok farklı projeyle ödül alan Turkcell; yüksek etkileşim oluşturan reklamlarıyla Kristal Elma Ödülleri’nde öne çıktı.

Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan, “Turkcell olarak sadece teknolojimizle değil, iletişim çalışmalarımızla da ilham veren bir marka olmayı önemsiyoruz. Sahici ve içgörülere dayalı reklamlarımızla hedef kitlemize ulaşmaya çalışırken, kreativiteyi hiçbir zaman ikinci planda tutmuyoruz. İletişimlerimizde hedeflere, performansa, iş çıktılarına olduğu kadar ince düşünceye ve çizgi üstü işler yapmaya da odaklanıyoruz. Çünkü yoğun iletişim ortamında fark oluşturmanın yolu zihinlerdeki ve kalplerdeki yerimizi korumaktan ve payımızı arttırmaktan geçiyor. Bu çabamızın görülmesi ve desteklenmesi, sektörümüz adına da motive edici ve değerli bir yaklaşım oluyor. Yaptığımız işlerde aynı motivasyonla çalıştığımız tüm çalışma arkadaşlarıma ve ajanslarımıza teşekkür ediyorum” dedi.