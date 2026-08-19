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Ülker, ilk yarıyıl finansallarını açıkladı

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Ülker, ilk yarıyıl finansallarını açıkladı
Fotoğraf Başlığı Ülker, ilk yarıyıl finansallarını açıkladı

Ülker Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 2026 yılı ilk yarıyıl cirosunu 63 milyar TL olarak açıkladı. Şirketin aynı dönemi yüzde 13 FAVÖK marjıyla bitirdiği belirtildi.

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Ülker Bisküvi, 2026 yılının ilk yarısına ait cirosunu KAP’a açıkladı. İlk yarıyıl cirosunu 63 milyar TL olarak açıklayan şirket, aynı dönemi yüzde 13 Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) marjıyla bitirdi.

Türkiye’nin önemli bir üretim ve ihracat üssü olduğunu dile getiren Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı şirketin ilk yarıyıldaki çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Türkiye’den ihracatta tonaj olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 büyüme sağladık. Yılın ilk altı ayında ülkemizde atıştırmalık sektöründe, Suudi Arabistan ve Mısır’da ise bisküvi pazarında liderliğimizi sürdürdük. Yılın altı ayını 63 milyar TL ciro ile bitirdik. ‘Ülker Varsa Mutluluk Var’ diyerek ikonik markalarımızla, inovasyonlarımızla, sürdürülebilirlik çalışmalarımız ve topluma katkılarımızla tüketicilerimize, iş ortaklarımıza, ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Tüketicilerimizin beklentilerini, farklılaşan öğün alışkanlıkları gibi ihtiyaçlarını odağımıza alarak; çeşitli hayat tarzlarına uygun, yenilikçi ürün portföyü hazırladık. Yılın altı aylık bölümündeki yeni ürünlerimiz arasında Ülker Çikolata Fındık Rüyası tablet, Ülker Çikolata yüzde 90 bitter, Albeni Mozaik, Hanımeller Limon Soslu Kurabiye, Dankek Mini Rulo, Çizi Big Bang çeşitlerini sayabilirim. Bütünsel iyilik konusunda Go Ahead markamızı büyütüyoruz. Go Ahead Yer Fıstıklı ve Taco Aromalı protein cipsi lansmanını gerçekleştirdik."

"SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMI DESTEKLİYORUZ"

İsrafsız şirket kültürüyle, sürdürülebilirliğin iş yapış biçimlerinin merkezinde yer aldığını söyleyen Kölükfakı, yılın ilk yarısında da bu alandaki çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayarak, "Sürdürülebilir tarıma yönelik Buğdayda Onarıcı Tarım, Fındıktan Fazlası ve Kakaodan Fazlası projelerimize eğitimler, teknik ekipman, fidan destekleriyle devam ediyoruz. Ambalaj tasarım süreçlerinde çevresel etkiyi azaltacak ve malzeme kullanımını optimize edecek çözümler geliştiriyoruz. Plastik ambalajlarımızın yüzde 100’ü geri dönüşüme uygun olarak tasarlandı. Dijital dönüşümü mümkün olan her noktada kullanmaya özen gösteriyoruz. Endüstri 4.0 ve yapay zekâ uygulamalarını satıştan üretime, pazarlamadan tedarik zincirine entegre ederek veri entegrasyonu, maliyet yönetimi ve operasyonel verimlilikte kazanımlar elde ediyoruz. Yapay zekâyı yalnızca teknoloji yatırımı olarak değil, verimlilik ve gelecekteki rekabet gücümüzü yeniden kurguladığımız, büyüme stratejimizin temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda Yapay Zekâ Dönüşüm Ofisi’ni kurduk ve Yapay Zekâ Yürütme Komitesi’ni hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

"TÜRK SPORUNUN YANINDA YER ALIYORUZ"

Türk sporuna her zaman destek olduklarını belirten Kölükfakı, "Mutlu Et, Mutlu Ol felsefesiyle uzun yıllardır Türk sporunun yanında yer alıyoruz. Dünya Kupası’nda A Milli Erkek Futbol Takımımıza kampanyamızla destek verdik. Türk basketbolunun gelişimine yönelik Türkiye Basketbol Federasyonu’yla kapsamlı bir iş birliğine imza attık ve Basketbol Milli Takımlarının üç yıl süreyle resmi sponsoru olduk. Ayrıca altyapıya destek amacıyla Basketbol Gençler Ligi’ne adımızı verdik. Bununla birlikte Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde altyapı takımlarına ayrılmış üç spor salonu bundan sonra Ülker Altyapı Salonları olarak anılacak. Türk basketbolunun geleceğine, çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız güçlü bir yatırımın göstergesi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığımızın çocuklara yönelik ‘Maarifin Kalbinde Çocuk - Ramazan Şenliği ve Maarifin Kalbinde Çocuk - 23 Nisan Çocuk Köyü’ projelerinin ana destekçisi olduk. Önümüzdeki dönemde de üretim, istihdam, ihracatın yanı sıra sürdürülebilir büyüme, yapay zeka, inovasyon ve dijitalleşme alanlarındaki yatırımlarımızla ülkemize ve paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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