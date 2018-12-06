Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig’de geride kalan 14 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 24 puanla 5. sırada bulunan Ümraniyespor’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir görevinden istifa etti. Durumla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, “Hocamız istifa etti. Bazı fikirleri uyuşmadığı için hoca kendisi istifa etti. Bizim yönetimimiz açısından bir şey yok. Bundan sonraki antrenörlük hayatında da başarılar dileriz” ifadelerini kullandı. Takımın başına gelecek yeni isim için de çalışma başlattıklarını açıklayan Keleş, “Aklımızda isimler var. İlerleyen günlerde netleşecek” dedi.