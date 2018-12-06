Spor Toto 1. Lig’de geride kalan 14 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 24 puanla 5. sırada bulunan Ümraniyespor’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir görevinden istifa etti. Durumla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, “Hocamız istifa etti. Bazı fikirleri uyuşmadığı için hoca kendisi istifa etti. Bizim yönetimimiz açısından bir şey yok. Bundan sonraki antrenörlük hayatında da başarılar dileriz” ifadelerini kullandı. Takımın başına gelecek yeni isim için de çalışma başlattıklarını açıklayan Keleş, “Aklımızda isimler var. İlerleyen günlerde netleşecek” dedi.
Ümraniyespor’dan İsmet Taşdemir açıklaması
06.12.2018 - 20:36 | Son Güncelleme: 06.12.2018 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, Teknik Direktör İsmet Taşdemir’in fikir uyuşmazlığı nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.
Etiketler : Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş,Teknik Direktör İsmet Taşdemir,
592206 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/592206.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
14
9
3
2
19
6
13
30
2
Kasımpaşa
14
8
2
4
31
21
10
26
3
Beşiktaş
14
7
3
4
25
17
8
24
4
Galatasaray
14
7
3
4
23
16
7
24
5
Antalyaspor
14
7
2
5
17
19
-2
23
6
Malatyaspor
14
6
4
4
20
14
6
22
7
Trabzonspor
14
6
4
4
23
19
4
22
8
Konyaspor
14
5
6
3
20
15
5
21
9
Ankaragücü
14
6
2
6
17
18
-1
20
10
Bursaspor
14
4
7
3
16
14
2
19
11
Göztepe
14
6
0
8
15
17
-2
18
12
Sivasspor
14
4
6
4
16
19
-3
18
13
Alanyaspor
14
5
0
9
11
20
-9
15
14
Erzurum BB
14
3
5
6
12
16
-4
14
15
Fenerbahçe
14
3
5
6
14
19
-5
14
16
Akhisar Bld.Spor
14
3
4
7
16
25
-9
13
17
Kayserispor
14
3
3
8
10
24
-14
12
18
Çaykur Rizespor
14
1
7
6
15
21
-6
10
15. Hafta Maçları
7.12.2018
Alanyaspor - Beşiktaş
8.12.2018
Sivasspor - Göztepe
8.12.2018
Trabzonspor - Atiker Konyaspor
8.12.2018
Galatasaray - Çaykur Rizespor
9.12.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
9.12.2018
Bursaspor - Antalyaspor
9.12.2018
Akhisarspor - Fenerbahçe
10.12.2018
Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir Fk
10.12.2018
Kasımpaşa - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
14
11
1
2
25
7
18
34
2
Denizlispor
14
9
2
3
25
15
10
29
3
Gazişehir Gaziantep
14
8
4
2
25
8
17
28
4
Boluspor
14
8
2
4
19
12
7
26
5
Ümraniye
14
7
3
4
15
11
4
24
6
Adana Demirspor
14
7
2
5
18
13
5
23
7
Altınordu
14
5
6
3
17
11
6
21
8
Osmanlıspor
14
6
2
6
14
10
4
20
9
Hatayspor
14
5
5
4
12
10
2
20
10
İstanbulspor
14
4
5
5
19
21
-2
17
11
Giresunspor
14
5
2
7
16
18
-2
17
12
Balıkesirspor
14
4
5
5
13
17
-4
17
13
Altay
14
4
4
6
20
16
4
16
14
Adanaspor
14
3
7
4
17
17
0
16
15
Afjet Afyonspor
14
4
3
7
18
20
-2
15
16
Elazığspor
14
3
3
8
16
26
-10
12
17
Eskişehirspor
14
3
3
8
13
30
-17
12
18
Karabükspor
14
0
1
13
3
43
-40
-2