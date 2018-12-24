Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, sezon flaş takımlarından Antalyaspor'a konuk oldu. İlk yarıya tarihinin en kötü başlangıcını yaparak başlayan ve alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Fenerbahçe en azından ilk yarıyı Antalyaspor galibiyeti ile tamamlamak için sahaya çıktı.

Maçta dakikalar 16'yı gösterdiğinde yürekler ağza geldi. Hava topu mücadelesinde Mehmet Ekici ve Chico, kafa kafaya çarpıştı. Her iki oyuncu da acı içinde yerde kalırken bir süre sonra Mehmet Ekici ayağa kalktı. Antalyasporlu Chico ise, ambulansa hastaneye götürüldü. Sedyeyle kenara alınan Chico yerini Harun Alpsoy'a bıraktı.

Brezilyalı savunmacının burnunun kırıldığı öğrenildi. (Fanatik)