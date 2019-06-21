Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin yedinci ve son maçı bu akşam oynanacak. Bu maçı kazanan taraf şampiyonluğunu ilan edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşma, TRT Spor ve Tivibu Spor’dan naklen yayımlanacak. 3-3’lük nefesleri kesen seriyle âdeta basketbol ziyafeti sunan iki takım, sezonun hasadını toplamak için parkeye çıkacak. Sinan Erdem’deki karşılaşmada taraftarlarına ‘iki maç deplasman yasağı’ gelen Fenerbahçe, seyircisinden mahrum olacak.

Bu sezon 14. randevu

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 14. defa karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi’nde 3 defa kozlarını paylaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 8, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ise birer defa mücadele etti. Bu karşılaşmaların yedisinde Anadolu Efes sahadan galip ayrıldı. Altı karşılaşmayı ise Fenerbahçe Beko kazandı. Anadolu Efes, bu akşam sahadan galip ayrılması durumunda dokuz yıllık şampiyonluk hasretine son verecek. Serideki son maçı Fenerbahçe Beko kazanırsa ligde üst üste dördüncü şampiyonluğuna ulaşacak.

FENER ANLAŞMAYA VARDI

Fenerbahçe Beko, haftalardır süren görüşmeler sonunda Yunan yıldızı Kostas Sloukas ile üç yıllığına anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Sloukas’a üç yıl için 6 milyon avro ödeyecek. Barcelona da yıldız oyuncuya 5,5 milyon avroluk teklifte bulunmuştu. Sloukas bu sezon Euroleague’de sezonun en iyi takımına seçilmeyi başardı.