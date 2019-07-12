Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray camiasının gözü dün Çağlayan Adliyesindeydi... Mart ayındaki olağan genel kurulda idari açıdan ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, bu konuyu mahkemeye taşımış ardından da Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın başvurusuyla mahkemeden karara tedbir aldırılmıştı. Yönetimi ibra etmeyen üyeler de karşı tedbir isteminde bulunmuştu. Geçen ay ertelenen dava sonrası gözler dün hâkimin vereceği karardaydı. Eğer davada tedbir kalkarsa Mustafa Cengiz ve yönetimi tüzüğe göre seçime gitmek zorundaydı. Yönetime destek verenler, muhalifler ve sarı-kırmızılı taraftar grupları dün Çağlayan Adliyesine koştu, verilecek kararı büyük bir merakla bekledi.

İNİSİYATİF YÖNETİMDE

14. Asliye Hukuk Mahkemesinde dün görülen davada taraflar dinlendi. Yapılan savunmalardan sonra hâkim kararını verdi. 14. Asliye Mahkemesi, Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın ibrasızlıkla sonuçlanan genel kurul için aldırdıkları ‘Tedbir’ kararının devamına, genel kurul üyelerinin karşı tedbir ve bu dönemde oluşabilecek zarara karşı tedbir isteminin ise reddine karar verdi. Bu çıkan sonucun ardından şu an olayın kısa özeti şu; “Seçim yok, tedbire devam...” Mahkeme süreci devam edecek ve taraflar itiraz hakkına da sahip. Ancak Galatasaray’ı, Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler istemediği sürece yakın zamanda seçim beklemiyor. Kararın ardından sarı-kırmızılı yöneticiler de “Artık 23. şampiyonluğa odaklanmamız gerekiyor” dedi.

İSTANBUL’DAN AYRILDI

Galatasaray’da Felipe Melo’dan sonra defansif orta saha bölgesinde en çok sevilen oyuncu konumuna gelen Fernando Reges dönemi de kapandı. Son iki sezonda özellikle final niteliği taşıyan Beşiktaş maçlarında attığı gollerle şampiyonluğun kapısını ardına kadar açan isim olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Sevilla’ya 4,5 milyon avroya el sıkışıldıktan sonra dün İstanbul’dan ayrıldı. Ailesiyle birlikte İstanbul Havaalanı’na giden Fernando, buradan Lizbon’a uçtu. Fernando Lizbon’un ardından Sevilla’nın yolunu tutacak.

TRANSFERİ ENGELLERİZ

Artık Galatasaray formasını sırtına geçirmeyi bekleyen Emre Mor için resmî açıklamanın gecikmesinin sebebi ortaya çıktı. Yirmi bir yaşındaki millî futbolcunun aracılık yetkisi verdiği menajerlik şirketi WBD Sports, görüşmelerde devre dışı bırakıldıklarını belirtip Emre’ye yazılı bir bildirim yaparak “Konuyu gerekirse mahkemeye taşırız” dedi.