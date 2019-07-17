Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Ligin tecrübeli isimleri Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar bu listede kendine yer bulamadı. MHK, ayrıca Üst Klasman’da düdük çalacak hakem sayısını da 43’e çıkardı. Bülent Yıldırım, Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda en son 31. haftada oynanan ve Galatasaray’ın 2-0 galip geldiği Galatasaray-Beşiktaş derbisinde, Serkan Çınar da 32. haftada oynanan Ç, Rizespor-Galatasaray maçındaki yönetimleriyle büyük tepki almıştı. Bu iki karşılaşma iki hakemin de son maçı olmuştu. 47 yaşındaki Yıldırım’ın yaş haddinden dolayı listeye dâhil edilmediği öğrenildi. 43 yaşındaki Serkan Çınar’ın ise önünde hakemlik yapabilecek 5-6 yılı vardı.