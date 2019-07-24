Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerde camianın gözü kulağı yeni golcüde. Avusturya kampında deyim yerindeyse takımla birlikte yatıp kalkan başkan Ahmet Ağaoğlu, forvet konusunda çarşamba günü düğümü atacaklarını söylemişti. Fiyatının artmaması adına isim söylenmezken Trabzonspor’un listesinde öne çıkan forvetin Wilfried Bony olduğu öğrenildi. Son olarak Swensea’nin Katar ekibi el-Arabi'ye kiraladığı 30 yaşındaki Fildişili golcüde sona gelindiği belirtildi. Oyuncunun bonservisinin elinde olması ise bordo-mavili yönetimin en büyük tercih sebebi.

Başkan’ın Santini yorumu

Çünkü bordo-mavililerin transfer gündemine Anderlecht forması giyen ve 2021’e kadar mukavelesi bulunan Ivan Santini de gelmişti. Ve başkan Ağaoğlu’nun Santini’nin adının sorulması üzerine “Olsa bile evet demem. Bu konuda ağzım sıkı. Santini bonservis ücreti olan bir oyuncu. Biz genellikle bonservis ücreti vermekten hoşlanmayan demeyeceğim ama şartlar gereği kaçınan kulübüz. Onun için forvet konusundaki çalışmalar uzun sürdü. Ama kısa sürede istediğimiz gibi sonuçlanacağını düşünüyoruz” demişti.

SATIŞA ÇIKACAK

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu tabiri caizse ayakkabıdan bile yağ çıkarıyor. Başkan geçtiğimiz günlerde idmanda Abdülkadir Ömür’e ayakkabısını vermiş ve gündem olmuştu. Dün de başkanın ayağında o ayakkabı vardı. Ve o ayakkabıya Abdülkadir Ömür imzasını attı. Başkan imzalı spor ayakkabıyı açık artırmaya çıkarıp satacak.

OBI MIKEL GELİYOR

Trabzonspor’un bu sezonki en flaş transferi olan Obi Mikel’in Türkiye’ye dönüş tarihi belli oldu. Ülkesi adına Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele veren ve sonrasında da tatile çıkan Nijeryalı oyuncu, 28 Temmuz’da İstanbul’da olacak. Obi Mikel, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek ve evrak işlemlerini tamamladıktan sonra takıma katılacak.