Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’deki yayın krizi tarafların uzun süren görüşmeleri sonrası tatlıya bağlandı. Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş beIN Sports arasındaki zirveden anlaşma çıktı. Peki yeni anlaşmaya göre kim kârlı çıktı? Bu sorunun cevabı detaylarda. Katarlı beIN Group’un sahibi olduğu Digiturk, 21 Kasım 2016 günü, yıllık 500 milyon dolar (+KDV) karşılığı Süper Lig’in yayın haklarını 5 yıllığına satın aldı. İlk yıl yarısı güncel kurdan, kalan yarısı sabitlenmiş kurdan ödendi. Sonraki yıllarda Dolar/TL kuru 2017’de 3,81 TL ve 2018’de 4,51 TL olarak sabitlendi. Son üç yılda kur sabitlenmesinin kulüplere zararı tam 917 milyon TL oldu. Kurdaki artış ise (2016’dan 2019’a kadar 3,26’dan 6,03’lere çıktı) Digiturk’ün maliyetini yüzde 85 artırdı.

Sabit kur zararı

Ancak gelinen noktaya bakıldığında yayıncı kuruluşun döviz bazında pek bir kaybı yok. Daha da detaylandırırsak, bugünkü kurla havuz geliri toplam 410 milyon dolardan 2 milyar 275 milyona tekabül ederken maksimum havuz geliri dolar kuru 5,80’e sabitlendiği için 2 milyar 378 milyona denk geliyor. Sabitlenmiş kur sebebiyle kulüplerin kaybı ise 2016-17’de 77 milyon iken bir sonraki sezon 105 milyon ve geride kalan sezonda da 735 milyona mal oldu. Süper Lig kulüpleri yayın gelirini döviz üzerinden alıyor görünse de sabitleme onları çok ciddi zarara uğrattı. Oysa ki kulüpler yabancı futbolcular ve teknik adamlarla anlaşmalarını döviz üzerinden yapıyor ve bu rakamları yayıncı kuruluş gibi sabitlemiyor.