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Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin’in mutlu günü! Üçüncü çocukları dünyaya geldi

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Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin’in mutlu günü! Üçüncü çocukları dünyaya geldi
Fotoğraf Başlığı Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin’in mutlu günü! Üçüncü çocukları dünyaya geldi

Şarkıcı Berkay Şahin ile 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Özlem Ada Şahin, üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin, üçüncü çocukları dünyaya geldi. İkili kızlarına verdikleri ismi de açıkladı.

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Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin, 2017 yılında ilk çocukları Arya’yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira’yı kucaklarına almıştı. İki kız çocuklarının ardından üçüncü kez bebek heyecanı yaşayan çift, mart ayında yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurmuştu.

İŞTE MİHRE BEBEK

Aylar süren heyecanlı bekleyişin ardından çiftin üçüncü çocukları dünyaya geldi. Bugün saat 11.00’de doğan kız bebeğe “Mihre” adı verildi. Böylece Arya ve Zeynep Mira’nın ardından ailenin yeni üyesinin adı da belli oldu.

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin’in mutlu günü! Üçüncü çocukları dünyaya geldi
Başlık ResmiBerkay Şahin ve Özlem Ada Şahin’in mutlu günü! Üçüncü çocukları dünyaya geldi
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“SAĞLIKLA KUCAĞIMIZA ALDIK”

Doğumun ardından hastane odasından ilk paylaşımını yapan Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ve yeni doğan kızıyla birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında duyduğu mutluluğu, “Allah’ın izniyle sağlıkla kucağımıza aldık. Rabbim isteyen herkese bu duyguyu tattırsın” sözleriyle ifade etti.

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin’in mutlu günü! Üçüncü çocukları dünyaya geldi
Başlık ResmiBerkay Şahin ve Özlem Ada Şahin’in mutlu günü! Üçüncü çocukları dünyaya geldi

Çiftin üçüncü çocukları için tercih ettiği Mihre ismi de merak konusu oldu. Farsça kökenli olan Mihre, temel olarak “güneş” ve “sevgi” anlamlarıyla ilişkilendiriliyor. Nadir kullanılan isimlerden biri olan Mihre, aydınlık, parlaklık ve güneş gibi ışık saçan anlamlarıyla da biliniyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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