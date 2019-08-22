Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sivas mağlubiyete sonrası taraftarlarını iyiden iyiye tedirgin eden Beşiktaş’ta beklenen hamle geldi. Transfer görüşmelerini İngiltere’de sürdüren Başkan Fikret Orman, ilk olarak Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Kevin N’Koudou’yu bitirdi. Sol kanat futbolcusu için Ada kulübüne 5 milyon avro bonservis ücreti ödenecek. Ayrıca N’Koudou’nun sonraki satışından gelecek bonservis gelirinin yarısı da Tottenham’ın olacak. Futbolcu bugün İstanbul’a gelecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak. N’Koudou için ödenecek yıllık ücretin ise 1,6 milyon avro olacağı öğrenildi.

Naibi: Heyecan verecek

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, “N’Koudou, Fransa’nın yeni süper starlarından biri olarak nitelendirilen ve buradaki performansıyla genç yaşta Premier Lig’in önemli kulüplerinden Tottenham’a transfer olmuş, çok özel yeteneklere sahip bir oyuncu” derken, “Onun da yeni bir meydan okumaya ihtiyacı vardı. Bugünümüzü ve yarınımızı düşünerek yaptığımız bir transfer. N’Koudou’nun sahada göstereceği performansla taraftarlarımızı heyecanlandıracak” açıklamasında bulundu. Öte yandan Orman golcü işini de kovalıyor. Everton forması giyen Oumar Niasse ve Huddersfield’den Steve Mounie için görüşmeler sürüyor.

Geri dönmek istemiyorum!

Golcü arayan Beşiktaş’ın eski yıldızı Cenk Tosun, yuvaya döneceği şeklinde çıkan iddialara açıklık getirdi. Kariyer hedefleri ve gelecek planları hakkında değerlendirmelerde bulunan yıldız oyuncu, Türkiye’ye geri dönme gibi bir planının olmadığını söyledi. Everton forması giyen millî futbolcu, “En az 2-3 yıl daha Avrupa’da forma giymek istiyorum” diyerek geleceği hakkındaki dedikodulara son noktayı koydu.

PSV İLGİLENİYOR

Mirin’i Toulouse’a kiralayıp, Aras Özbiliz’in de sözleşmesini feshederek yabancı kontenjanında iki kişilik yer açan Beşiktaş, Lens’i de göndermeye çalışıyor. Hollandalı yıldız için PSV Eindhoven ile görüşmeler yapılıyor. Ancak Lens’in yıllık 2,3 milyon avroluk ücretinde indirime yanaşmaması transferi zorluyor.

BİR YIL İSTANBULSPOR’DA

Siyah-beyazlılarda 18 yaşındaki golcü oyuncu Oğuzhan Akgün, İstanbulspor’a bir yıllığına kiralandı. İmzadan sonra İstanbulspor formasıyla poz veren genç yıldız adayı, Avusturya kampında yer almış ve gelecek için umut vermişti. Beşiktaş’ın altyapısından çıkan bir diğer isim olan Alpay Çelebi de Kayserispor’a kiralanmıştı.