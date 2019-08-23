Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da Falcao’nun transferi için artık bütün prosedürler tamamlandı. Transfer yapabilmek için yabancı kontenjanında yer açmak zorunda olan sarı-kırmızılılar Enyimba Aba’dan 300 bin avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 20 yaşındaki stoper Ozornwafor kiralık olarak İspanya 2. Lig takımlarından Almeira’ya, geçtiğimiz sezon Marsilya’dan 1,5 yıllığına kiralanan Mitroglou da Hollanda’nın ünlü kulübü PSV’ye gönderilerek takımdaki yabancı oyuncu sayısı 13’e düşürüldü. Böylece 14. yabancı olarak Falcao’ya takımda yer açılmış oldu.

Monaco golcü avında

Falcao’nun transfer görüşmelerini yürüten menajer Ahmet Bulut, “Bu iş birkaç gün daha uzayacak” dedi. Kolombiyalı yıldızın bu akşam İstanbul’a getirilmesi planlanıyordu. Monaco kulübüyle kalan pürüzlerin giderilmeye çalışıldığını söyleyen Bulut “Falcao açısından bir problem yok. Monaco yönetimi Falcao’nun yerini doldurduğu zaman gidişine izin verecek” dedi. Golcü oyuncu Ben Yedder’in yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe’de forma giyen santrfor Islam Slimani’yi kadroya katan Fransız ekibinin bir golcü daha alacağı belirtildi.

ZARARINA VERİLMEYECEK

Falcao için kontenjanda yer açan G.Saray’da Diagne’nin geleceği de şekillendi. Golcü oyuncu için beklenen cazip teklif bir türlü gelmedi. Senegalli için önerilen en yüksek rakam 9,5 milyon avro oldu. Yönetimin kafasındaki 15 milyon avroluk rakamlara yaklaşan olmayınca da Diagne elde kaldı. 13 milyon avroya alınan golcü oyuncudan kâr elde etmeyi amaçlayan yönetim, zararına satışa yanaşmadı. Büyük bir sürpriz olmazsa Diagne ile yola devam edilecek.

PSV ÖDEYECEK

PSV, kulübü Kostas Mitroglou’nun bir yıllık kiralama bedeli olarak Galatasaray’a 1 milyon 250 bin avro ödeyecek. Sarı-kırmızılı formayla toplam iki golü bulunan Yunan futbolcu, geçen sezonun 23. haftasında oynanan maçta Akhisar’a attığı son dakika golüyle şampiyonluğun önünü açmıştı.