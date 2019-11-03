Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa, Süper Lig’in 10. haftasında evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Murat Ergin Gözütok xx

Kasımpaşa: Ramazan x, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef x, Karem Hafez xx, Sadiku x (Khalili dk. 80 xx), Aytaç xx, Quaresma xx, Koita xx, Hajradinovic x (Yusuf Erdoğan dk. 71 x), Mustafa Pektemek x (İlhan Depe dk. 88 x)

Yedekler: Murat, Uğurcan, Veigneau, Çağtay, Fernandes, Özgür, Azad Toptik

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Chebake x, Mustafa Akbaş x, Hadebe x, Sakıb Aytaç x, Robin Yalçın x, Acquah x, Bifouma x (Fofana dk. 68 x), Donald xx (Gökhan Töre dk. 46 x), Guilherme xx (Murat Yıldırım dk. 81 ?), Jahovic xx

Yedekler: Ufuk, Erkan, Eren, Ahmed Ildiz, Mina, Özer Özdemir, Rahman Buğra

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Koita (dk. 13), Khalili (dk. 90+3) (Kasımpaşa), Jahovic (dk. 61), Veysel (dk. 68 k.k.) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Robin Yalçın (dk. 77), Sergen Yalçın (dk. 85) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Quaresma, Ben Youssef (Kasımpaşa), Sakıb (Yeni Malatyaspor)

Maçtan dakikalar

1. dakikada Aytaç’n pasında savunma arkasına sarkan Donald’ın şutunu Ramazan kontrol etti.

13. dakikada sol kanattan Quaresma’nın ortasını Malatya savunması uzaklaştırdı. Dönen topun sahibi olan Koita, penaltı noktasına yakın bir yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

40. dakikada sağ kanattan gelişen Malatya atağında Mustafa Akbaş’ın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa Jahovic müdahale etmek istedi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

45+1. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında Mustafa Pektemek hamle yaptı ancak kaleci Farnolle gole izin vermedi.

55. dakikada Guilherme’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Jahovic’in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.

61. dakikada Guilherme’nin sağ taraftan ceza sahası içine girip son çizgide içeriye yerden verdiği pasta ön direkte bulunan Jahovic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

68. dakikada Gökhan’ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Guilherme’yi aşan topa Veysel’in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

77. dakikada Robin Yalçın, orta sahada Mustafa Pektemek’e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

85. dakikada itirazlarından dolayı hakem Halis Özkahya tarafından ilk olarak sarı kart gören Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, itirazlarını sürdürmeye devam edince kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Khalili'nin kafa vuruşunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3. dakikada İlhan Depe'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Koita topu indirdi. Penaltı noktası üzerinde topu alan Khalili'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2