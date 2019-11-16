Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her başarısında mutlaka bir eleştiri noktası bulunan Şenol Güneş “Bu defa kusursuzdu” diyeceğiz ama yine eleştiri var. 2022’yi kendisine final olarak gören Şenol Hoca, A Millî Futbol Takımı’nı hem Dünya Kupası’na hem de Avrupa Şampiyonası’na götüren ilk teknik adam oldu olmasına ama bu defa da “İzlanda’yı niye yenemedik? Niçin müdafaa ağırlıklı oynadık, hücum yapmadık” eleştirileri yapıldı. Tarih yazan öğretmenimiz Şenol Güneş bu durumdan da nasibini aldı!

Evimizde gol yemedik

Avrupa’ya sesini duyuran ve selamı çakan A Millî Futbol Takım’ımız, gruptan çıkmakla beraber ilklere de imzasını attı. İlk defa grup maçlarının bitimine bir maç kala vize alındı. 1996 ve 2000’in ardından ilk defa üst üste bu dev organizasyonda yerini ayırtan millîler, son on iki senenin en fazla puanını topladığı (20 puan) elemeleri oynadı. Güneş’in öğrencileri EURO 2020 Elemelerinde iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan ilk takım oldu. Millîler, beş maçta kalesinde gol görmedi.

AĞABEYLER DİNLENSİN...

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nun son maçında yarın Andorra ile deplasmanda karşılaşacak A Millî Takım, uçakla İspanya’ya oradan da kara yoluyla Andorra’ya geçti. Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok’un yer almadığı kafileye Ümit Millî Takım’dan Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür dâhil edildi.

Bayrağımız için oynadık

A Millî Futbol Takımı’nın başarılı futbolcularından Okay Yokuşlu, duygu ve düşüncelerini İHA’ya anlattı: Tek hedef millî takıma başarı getirebilmek, ülkemizi sevindirebilmek. Dokuz aylık bir süreç sonunda hedefimize ulaşmak müthiş bir gurur kaynağı ve çok mutluyuz. Çok şükür mahcup olmadık. Burada bayrağımız için oynuyoruz. Hoca’mızı seviyoruz, güveniyoruz ve o da bize güveniyor. Bu da sahaya yansıyor.