Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde olan Aleksandar Kolarov, sarı-lacivertlilere gideceği ile ilgili söylentilere kulak asmadı. Il Tempo isimli gazetenin haberine göre, Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı sorulan Sırp sol bek, "Yorum yok" diyerek soruyu geçiştirdi.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 53 DAKİKA OYNADI

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki futbolcu, kariyerinin son imzasını atabilir. Roma'nın Başakşehir'i 3-0 yendiği Avrupa Ligi karşılaşmasında 53 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, başkent temsilcisindeki önemli yerini muhafaza ediyor. Fenerbahçe'nin, Kolarov'un durumunu yakından takip ettiği ve ocak ayı transferinde hamle yapabileceği konuşuluyor. (Hürriyet)