Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbolun efsane isimlerinden Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna’nın da içinde bulunduğu bir helikopter kazasında önceki akşam hayatını kaybetti. 41 yaşındaki efsanenin bu trajik ölümü dünyayı şoke etti. NBA’de 20 yıl boyunca formasını giydiği Los Angeles Lakers’la sayısız başarılara ve rekorlara imza atan Kobe Bryant için Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo gibi çok sayıda ünlü isim sosyal medya hesaplarından duygularını dile getirdi. 2016 yılında parkelere veda eden ‘Black Mamba’ lakaplı Kobe Bryant, basketbolun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Formaları emekli edildi

Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 defa All-Star seçilen, 2008’de normal sezonun, 2009 ve 2010’da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Millî Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Kobe Bryant tam bir ‘winner’ (kazanan) olarak gösteriliyordu. LA Lakers, Kobe’nin 20 yıl boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formaları ‘emekliye’ ayırarak efsaneye vefasını göstermişti. Kobe, NBA’de iki forması emekli edilen tek basketbolcu olarak tarihe geçmişti. Los Angeles Belediyesi 24 Ağustos’u (8/24) ‘Kobe Bryant günü’ ilan etmişti.

Kısaca ‘Black Mamba’

¥ Kerim Abdülcabbar, Karl Malone ve LeBron James’in ardından NBA tarihinin en skorer dördüncü oyuncusu: 33 bin 643 sayı

¥ Bir maçta en fazla sayı atan ikinci NBA oyuncusu: 81 sayı

¥ 60 sayı atan en yaşlı NBA oyuncusu: 37 yaş, 234 gün

¥ Kariyeri boyunca 40 sayının üstünde skor ürettiği maç sayısı: 135 (60 sayı ve üstü 6, 50 sayı ve üstü 25 maç)

¥ Wilt Chamberlain’den sonra 50 sayı barajını üst üste en fazla geçen NBA oyuncusu: 4 maç (2007’nin mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı)

¥ NBA sayı kralı: 2005-06 sezonu (35,4) ve 2006-07 sezonu (31,6)

¥ NBA All-Star maçında MVP Ödülü’nü en fazla alan oyuncu: 4 defa (2002, 2007, 2009, 2011) (Bob Pettit ile paylaşıyor)

¥ NBA All-Star maçına üst üste en fazla seçilen oyuncu: 18 defa

¥ NBA All-Star maçı ilk beşine en fazla seçilen oyuncu: 16 defa

Türkiye’yi çekti

∂ Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin de yer aldığı 2019 Dünya Kupası’nın kura çekimini Kobe Bryant yapmıştı.

Gigi WNBA’de oynayacaktı

∂ Kobe Bryant, katıldığı bir televizyon programında kızı Gianna için “Kesinlikle WNBA’de oynayacak. Bu çocuk çok iyi adamım” demişti.

Soma’yı unutmamıştı

∂ Kobe Bryant, Soma faciası sonrasında Twitter hesabından “Dualarım ve aklım, Soma’da yaşanan maden faciasından etkilenenlerle birlikte…” diye yazmıştı.

Galatasaray’a ziyaret

2011 yılında İstanbul ziyaretinde Galatasaray’ın idmanına gelen Kobe, sarı-kırmızılı formayı giyip penaltı atışı gerçekleştirmişti.