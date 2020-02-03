Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir" denildi.
TFF'den, Nihat Özdemir'in istifa iddialarına ilişkin açıklama
03.02.2020 - 19:25 | Son Güncelleme: 03.02.2020 - 19:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada yer alan Başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : TFF,Nihat Özdemir,istifa,
679142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/679142.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
20
12
5
3
16
41
2
Başakşehir
20
11
6
3
18
39
3
Trabzonspor
19
11
5
3
23
38
4
Alanyaspor
20
11
5
4
21
38
5
Fenerbahçe
20
11
4
5
16
37
6
Galatasaray
20
10
6
4
15
36
7
Beşiktaş
20
10
3
7
4
33
8
Göztepe
19
8
5
6
3
29
9
Gaziantep FK
20
7
6
7
-1
27
10
Malatyaspor
19
6
6
7
6
24
11
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
12
Denizlispor
19
6
4
9
-8
22
13
Gençlerbirliği
20
5
6
9
-7
21
14
Konyaspor
20
4
7
9
-11
19
15
Antalyaspor
20
4
6
10
-18
18
16
Kasımpaşa
20
4
4
12
-15
16
17
Ankaragücü
20
2
8
10
-20
14
18
Kayserispor
20
2
5
13
-33
11
Süper Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
31.01.2020 20:00
Başakşehir 3 - 1 Gençlerbirliği
01.02.2020 14:00
Antalyaspor 0 - 0 Konyaspor
01.02.2020 17:00
Rizespor 1 - 2 Beşiktaş
01.02.2020 20:00
Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
02.02.2020 13:30
Ankaragücü 1 - 1 Kasimpaşa
02.02.2020 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 5 - 1 Sivasspor
02.02.2020 16:00
Alanyaspor 2 - 1 Yeni Malatyaspor
02.02.2020 19:00
Galatasaray 4 - 1 Hes Kablo Kayserispor
03.02.2020 20:00
Denizlispor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
20
12
5
3
13
41
2
Erzurum BB
20
10
5
5
7
35
3
Bursaspor
20
11
3
6
4
33
4
Adana Demirspor
20
8
7
5
13
31
5
Keçiörengücü
20
7
8
5
2
29
6
Altay
20
7
7
6
3
28
7
Ümraniye
19
8
4
7
2
28
8
Akhisar Bld.Spor
20
7
7
6
1
28
9
Giresunspor
20
7
7
6
-2
28
10
Menemen Belediyespor
20
8
4
8
-3
28
11
Fatih Karagümrük
20
7
6
7
-1
27
12
Balıkesirspor
20
6
7
7
-2
25
13
Altınordu
20
5
8
7
-3
23
14
İstanbulspor
19
4
8
7
-1
20
15
Adanaspor
20
3
8
9
-8
17
16
Osmanlıspor
20
5
5
10
-8
17
17
Boluspor
20
2
9
9
-11
15
18
Eskişehirspor
20
6
4
10
-6
13
PTT 1. Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
31.01.2020 19:00
Adanaspor 3 - 1 Osmanlispor
01.02.2020 14:00
Keçiörengücü 1 - 3 Adana Demirspor
01.02.2020 16:30
Boluspor 1 - 1 Erzurumspor
01.02.2020 19:00
Menemenspor 0 - 1 Karagümrük
02.02.2020 14:00
Hatayspor 1 - 1 Giresunspor
02.02.2020 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor 0 - 0 Altay
02.02.2020 16:30
Altinordu 2 - 0 Akhisarspor
02.02.2020 19:00
Bursaspor 0 - 1 Eskişehirspor
03.02.2020 19:00
Istanbulspor - ümraniyespor