Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Şampiyonluk yarışındaki iddiasını tazelemek, Kadıköy geleneğini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, G.Saray karşısında cezalı Gustavo ve sakat Emre Belözoğlu’ndan mahrum çıkacak. Ancak kredisi kalmayan sarı-lacivertliler mazeret değil çözüm arayışında. Bu maçta beraberliğin dahi telaffuz edilemeyeceğini belirten teknik direktör Ersun Yanal, tüm planlarını galibiyet üzerine kurarken saha içi patronunu da Max Kruse olarak belirledi. Gustavo ile Emre’nin yokluğunda ipleri Alman yıldıza teslim edecek olan Yanal, Kruse’yle özel olarak görüşerek beklentilerini anlattı. Tüm pas organizasyonunu yönetme görevini üslenecek Kruse, presten kurtulmak için serbest oynayacak, aynı zamanda ikinci golcü sorumluluğunu da alacak.



> İkinci yarının golcüsü

Ligde 6 gol, 7 asistle oynayan Max Kruse, Ersun Yanal’la yaptığı görüşmeden son derece moralli ayrılırken, galibiyete golle katkı sağlayacağı yönünde de hocasına söz verdi. Kariyerinde birçok büyük ve kritik maça çıktığını belirten Alman yıldız, derbinin önemini de son derece iyi kavradığını vurgularken “Taraftarımızın önünde ilk kez Galatasaray’a karşı forma giyeceğim. Bu karşılaşmada gol atarak Fenerbahçe tarihinde yer almak istiyorum” ifadesinde bulundu. Fenerbahçe’nin ikinci yarıda attığı 7 golden dördünü kaydeden, bir de asist yapan Kruse’nin Trabzon’a karşı bir gol, bir asisti, Beşiktaş’a bir golü var. Alman yıldız Galatasaray’a karşı oynadığı ilk maçta ise derbinin golsüz bitmesine engel olamamıştı.



Nihai karar verildi

Ersun Yanal, derbi kadrosunu netleştirdi. Rodrigues’in yokluğunda kanat sıkıntısı yaşayan Yanal, Dirar’ı sağ açıkta, Deniz’i sol açıkta kullanabilmek için maç eksiğine rağmen sol beki Hasan Ali’ye teslim edecek. Bu tercih Tolga’nın da gerçek mevkii olan ön liberoya dönmesini sağlayacak.



KARABORSA PATLADI

Taraftarın bilet isyanı

Derbide takımlarına destek vermek isteye Fenerbahçeli taraftarlar biletlerin karaborsaya düşmesinden rahatsız. Galatasaray maçı için satışa sunulan yaklaşık 8 bin bilet kısa sürede tükenirken 160 liralık kale arkası karaborsada 750 liradan satışta. 950 liralık biletler için istenen rakam ise 6 bin 500 lirayı bulmuş durumda. Bilet bulabilmek için her yolu deneyen taraftarlar yönetimi de yoğun baskı altına almış durumda.



GÜVEN PROBLEMİ

Forma Jailson’a

∂ Ersun Yanal tüm eleştirilere rağmen Jailson’dan vazgeçmiyor. Falette’den memnun olmayan Yanal, derbide yine sambacıya görev vermeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının tepki çeken hatalarına rağmen kaleci Altay’ı da kızağa çekmek gibi bir düşüncesi yok.



KASA DOLACAK

Derbi bereketi

∂ Kadıköy’e gelen G.Saray olunca sarı-lacivertli taraftarların ilgisi de yoğun oldu. Maç biletleri anında tüketilirken lisanslı ürünlere de talep arttı. Yönetimin, derbi günü Fenerium satışlarıyla birlikte 5 milyon lirayı aşan bir hasılat beklentisinde olduğu öğrenildi.