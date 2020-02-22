Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GÖKMEN ŞAHİN - Süper Lig’de geçen hafta liderliğe yükselen Trabzonspor, bugün Beşiktaş karşısında çok kritik bir sınav verecek. Ve bu maçtan alınacak skor birçok konuya tesir edecek ve şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendirecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in beklentisi ise galibiyet ve uzun süredir sahada ve rakamlarda devam eden “Fırtına’nın” devam etmesi yönünde. 298 hafta sonra liderliğe yükselen bordo-mavililerin bu sezon üç büyüklere karşı yenilgisi yok. Geride kalan dört maçta iki galibiyet ve iki beraberlik alındı ve önemli bir başarı yakalandı. Sadece skor olarak değil oyun olarak da rakiplere kafa tutuldu! Büyüklere karşı son yenilginin geçen sezonun 21. haftasında alınması (G.Saray’a karşı 3-1) psikolojik manada takımın artısıydı.



> 15 sezon sonra...

Dış saha karnesinde de etkili ve lider bir takım Karadeniz ekibi. Trabzonspor, dış saha yenilgisini 151 gün önce DG Sivasspor karşısında görmüştü. Bu da Fırtına’nın deplasmanlardaki tek mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti. Sonrasında oynanan altı dış saha maçında beş galibiyet ve bir beraberlik elde edildi. Ayrıca buraya kadar seri galibiyetlerle gelen bir takım var. Bordo-mavililer; Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarından galibiyetle ayrılıp altıda altı yapmıştı. Eğer Beşiktaş engeli de kayıpsız aşılırsa 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından 15 sezon sonra en uzun seri elde edilecek. Hem de genç teknik adam Hüseyin Çimşir yönetiminde.



Şampiyon gibi karşılama

Trabzonspor kafilesi öğleden sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi. Çok sayıda bordo-mavili taraftar, takımlarını “Şampiyon” tezahüratlarıyla karşıladı.



Çok formda

Kiralık alınmasına rağmen kalıcı gollere imza atan Alexander Sörloth ligde 17 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor. Büyüklerin üçüne de (Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş) golü bulunan Norveçli oyuncunun son altı maçta ise sekiz golü var. Sörloth bir gol atarsa Oscar Cardozo’yu geçiyor ve kulüp tarihinde Şota’nın ardından en fazla gol atan ikinci yabancı unvanını elde ediyor. Sezon başında iki sezonluğuna 750 bin avroya C. Palace’tan kiralanan Sörloth’un 6 milyon avro da satın alma opsiyonu bulunuyor.



..VE SturrIdge

Dönüyor

∂ Trabzonspor’da hafta içinde parmağındaki ödem sebebiyle idmanlara çıkamayan Daniel Sturridge, tam hazır olmasa da şans bulacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Nwakaeme’nin yokluğunda Beşiktaş karşısında İngiliz hücum oyuncusuna şans tanıyacak.