Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk’e ilginç açıklamalar yaptı. Başkan birçok konularda itiraflarda bulunurken bunlardan en çarpıcı olanı göreve gelir gelmez giriştiği kadro yapılanması ile ilgili olanıydı. “Evet, hedefler tutmadı. Tekrar o güne dönersek aynı kriterlerde yine hoca arıyoruz. Belki şimdi baksak yine en uygunu Cocu” diyen Koç, “İleride belki de çok büyük bir hoca olacak Cocu ama tutmadı. Comolli’yi getirdik o da tutmadı. Birçok oyuncu getirdik, büyük ses getirdi ama onlar da tutmadı. Başka ülkelere gidince çok iyi performans sergilediler. Ben hiçbir zaman şampiyonluk vadetmedim. Bu bir dönüşüm projesidir dedim. Her türlü dönüşümün sisli dönemleri vardır. Biz de o dönemlerden geçiyoruz” sözlerini kullandı.

> TFF’den çılgın teklif

Koç şöyle devam etti: Biz 102 günü hoca aramadan geçirmişiz gibi tenkit ediliyoruz. Belki de Türk spor medyasında hiçbir başkan bu kadar saldırıya uğramamıştır. Çok çalıştık, biz de arzu ederdik kalan 8 haftada yeni bir hoca getirelim, Türkiye’yi tanısın diye. Bir hocaya odaklandık, anlaştık. Ligde sezon bitince ismini açıklayacağız... İki sene çok hızlı geçti. Bazı şeylerde başarılı olduk, bazı şeylerde başarısız olduk. Amiral gemimiz olan futbolda başarısız olunca diğer başarılar gözardı edilebiliyor... TFF, 15 Ağustos’ta ligler başlasın gibi çılgın bir öneriyle geldi. 26 Temmuz’da lig bitecek. Takımlar ne zaman kampa gidecek? 17 kulüp buna sıcak bakmıyor.

Kaptan köşkü!

∂ Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu sportif direktörlüğe soyunmuş durumda. İdmanlarda aktif rol alan tecrübeli isim, ayrıca mentörlük de yapıyor, genç isimlere moral verip maçlara motive ediyor. Şu an görünen bu ama asıl gelecek sezonki rol. Ki, Emre buna da soyunmuş durumda. Yeni sezon kadrosu için listesi hazır ve girişimlerde bulunuyor. Galatasaray’ın ön anlaşma yaptığı Sivassporlu Mert Hakan Yandaş’ın Fenerbahçe’ye kazandırılmasında Emre’nin rolü büyük. Oyuncu ile telefonda birebir görüşüp iknayı sağlayan kişi. Ayrıca Belözoğlu’nun en büyük avantajı gönül verdiği Fenerbahçe Kulübü’ne hizmetin yanı sıra beklentileri de biliyor olması. Yıllardır hırslı ve kazanma arzusu değişmeyen Kaptan, bütün tecrübesini bu defa takıma aktaracak.

AĞAOĞLU AZ CEZA ALDI

Biz yapsak giyotin!

∂ Alanya maçındaki olaylar sebebiyle Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun 15 gün men cezası almasına değinen Koç, “Kavgaya karışan yöneticilere 60 ila 200 gün ceza verilmesi gerekiyormuş kurallara göre. Covid-19 talimatı var bir de. Maç sonu açıklamaları saymıyorum bile. Semih Özsoy veya Ali Koç yapmış olsa ne olurdu? Giyotini mi seçerlerdi ipi mi?”

GERÇEKLER BİZE YIKILDI

Yıldırım’a taş!

∂ Başkan Koç, “Tekrar 4 Haziran sabahına dönsem bir sonraki seçime girerdim. Bazen kazanınca kaybediyorsun bazen kaybedince kazanıyorsun. Gerçekler bizim üstümüzde kaldı. Gerçeklerin ortaya çıkmasını beklerdim. Neyi devraldığımızı tam da anlatmadık Fenerbahçe değerlerinden dolayı. Bu tabloya sebebiyet verenler, bugün davrandıkları kadar rahat davranamazlardı” dedi.

YÖNETİMDEN YENİ TEKLİF

Bizimle kal Hasan Ali

∂ Sarı-lacivertlilerde sezon sonu mukavelesi sona erecek isimlerden Hasan Ali Kaldırım’ın durumu netleşiyor. Yönetim, Emre Belözoğlu’nun da görüşü doğrultusunda tecrübeli sol bek ile sezon sonunda masaya oturma kararı aldı. Yılda 1,8 milyon avro kazanan Hasan Ali Kaldırım’a senelik 800 bin avro teklif edilecek. şeklinde konuştu.

Kiprit atağı

Kanarya, Hertha Berlin’in altyapısında forma giyen 20 yaşındaki forvet Muhammed Kiprit için bastırıyor. Hertha’nın ikinci takımında 21 maçta 16 gol ve beş asistlik performans sergileyen genç golcü için Başkan Ali Koç, devreye girecek. 2021’e kadar mukavelesi olan Kiprit’in uygun bir rakama bitirilmesi bekleniyor.

NİHAT ÖZDEMİR’DEN

Özsoy’a 250 bin liralık dava

∂ TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’a 250 bin liralık tazminat davası açtı. Sarı-lacivertli kulüp resmî siteden Özdemir’in 'kişilik hakkına saldırı olduğu iddiası' ile Özsoy hakkında manevi tazminat talepli bir dava açtığını duyurdu. Bu arada TFF Etik Kurulu, Özsoy’a uyarı yaptırımı uyguladı.