Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Riva'daki toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can'ın yanı sıra 2. ve 3. Lig kulüpleri başkan ve temsilcileri katıldı.



> Gelecek sezon bölgesel olsun

Kulüplerde genel eğilim, liderlerin doğrudan bir üst lige çıkması, diğer biletlerinse play-off oynatılarak verilmesi yönünde. Bu arada pandemi sebebiyle gelecek sezon da sıkıntıların sürmesi hâlinde liglerin yine zora gireceği dile getirildi. Kulüpler, 2. ve 3. Lig'in bölgesel bir formata dönüştürülmesi ve böylece deplasmanlara otobüsle gidip gelme imkânının oluşmasını istiyor. TFF’nin kararını birkaç güne açıklaması bekleniyor.