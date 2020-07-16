Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Kadrosuna kattığı genç oyuncularla geleceğini şekillendirmeye çalışan Fenerbahçe asıl hamleyi ise Mert Hakan Yandaş’ı Galatasaray'ın elinden kaparak yapmıştı. Ekonomik sebepler kadar yabancı kontenjanındaki değişikliği de göz önünde bulundurarak yerli isimlere öncelik veren sarı-lacivertliler, eski bir Galatasaraylı olan Sinan Gümüş'le de prensip anlaşması sağladı. Trabzonspor'un da istediği Sinan'ı senelik 1 milyon avrodan üç senelik sözleşmeye ikna eden Fenerbahçe şimdi Genoa'yla pazarlık masasında. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

> Frey-Zanka'ya kapı kapalı

F.Bahçe, bir diğer savaşı ise Alpaslan Öztürk için veriyor. Sarı-lacivertliler, Göztepe'nin başarılı savunmacısı için G.Saray'la kıyasıya bir rekabet içinde. Alpaslan'ın sarı-lacivertli takımı istemesi F.Bahçe'nin elini güçlendiriyor. Sarı-lacivertlilerin çözmesi gereken problemler de yok değil. Kiralık gönderilen Frey ile Zanka geri dönecek. Ancak her iki oyuncu da kadroda düşünülmüyor. Yönetim, bu oyuncuları bir an önce elden çıkarmak için çaba harcıyor. Gönderilecekler listesindeki Alper Potuk ve Tolgay Arslan için de formül aranıyor.

Caulker-Duverne hamlesi

Savunma zaafına son vermek isteyen F.Bahçe'nin stoper listesine birisi tanıdık iki isim daha eklendi. Sarı-lacivertliler Alanya'daki performansıyla dikkat çeken İngiliz Steven Caulker ile Ligue 1'de Brest forması giyen Haitili Jean-Kevin Duverne için temasları başlattı. Caulker için 2 milyon avroyu gözden çıkaran F.Bahçe, Duverne için ise kiralama yoluna gidecek.

DAVA YENİDEN BAŞLIYOR

Aziz Yıldırım da katılacak

∂ Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından usul eksikliği sebebiyle bozulan "Futbolda Şike" davası bugün yeniden görüşülecek. Çağlayan'daki 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma 10.00'da başlayacak. Duruşmaya Aziz Yıldırım'ın da katılacağı belirtildi. Esasa ilişkin işlem olmayacak. Zira Yargıtay kararıyla örgüt suçlamasına ilişkin beraat kararları kesinleşmişti.