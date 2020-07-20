Geçtiğimiz sezon oldukça kötü günler geçiren ve ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısındaki performansıyla sezonu 6. sırada bitirmiş ve bu sezona şampiyonluk hedefiyle başlamıştı. Ancak üst üste alınan başarısız sonuçların ardından son olarak dün akşam derbi mücadelede Beşiktaş'a 2-0 mağlup olarak sezonu 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de morallerin bozuk olması dikkatlerden kaçmadı. Ligin son maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına başlarken, sarı-lacivertli futbolcuların moralsiz olmaları fotoğraf karelerine yansıdı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan futbolcular rejenerasyon idmanı yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması ve pas idmanı yaptı. İdman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe'de moralsiz idman
20.07.2020 - 15:49 | Son Güncelleme: 20.07.2020 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 33. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a 2-0 mağlup olarak ligi 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe, son hafta oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli futbolcuların moralsiz oldukları fotoğraf karelerine yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,idman,
719425 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/719425.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
33
20
9
4
32
69
02
TRABZONSPOR A.Ş.
33
17
11
5
33
62
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
33
17
9
7
19
60
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
33
18
5
10
16
59
05
GALATASARAY A.Ş.
33
15
10
8
18
55
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
33
15
9
9
23
54
07
FENERBAHÇE A.Ş.
33
14
8
11
10
50
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
33
11
11
11
-11
44
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
33
10
13
10
-2
43
10
KASIMPAŞA A.Ş.
33
11
7
15
-6
40
11
GÖZTEPE A.Ş.
33
10
9
14
-7
39
12
GENÇLERBİRLİĞİ
33
9
9
15
-14
36
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
33
8
12
13
-15
36
14
YUKATEL DENİZLİSPOR
33
9
8
16
-16
35
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
33
10
5
18
-17
35
16
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
33
8
8
17
-6
32
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
33
8
8
17
-31
32
18
MKE ANKARAGÜCÜ
33
6
11
16
-26
29
Süper Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
18.07.2020 21:00
Galatasaray 3 - 1 Göztepe
18.07.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 2 Kasimpaşa
19.07.2020 21:00
Rizespor 3 - 0 Yeni Malatyaspor
19.07.2020 21:00
Trabzonspor 3 - 4 Konyaspor
19.07.2020 21:00
Ankaragücü 0 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
19.07.2020 21:00
Sivasspor 2 - 0 Gençlerbirliği
19.07.2020 21:00
Beşiktaş 2 - 0 Fenerbahçe
19.07.2020 21:00
Başakşehir 1 - 0 Hes Kablo Kayserispor
19.07.2020 21:00
Alanyaspor 1 - 0 Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
34
19
9
6
20
66
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
34
18
8
8
16
62
03
ADANA DEMİRSPOR
34
17
10
7
28
61
04
AKHİSARSPOR
34
16
9
9
7
57
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
34
15
11
8
14
56
06
BURSASPOR
34
17
8
9
8
56
07
ALTAY
34
14
12
8
11
54
08
KEÇİÖRENGÜCÜ
34
13
11
10
5
50
09
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
34
11
11
12
-4
44
10
GİRESUNSPOR
34
12
8
14
-8
44
11
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
34
12
8
14
-3
44
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
34
9
13
12
2
40
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
34
9
11
14
-12
38
14
ALTINORDU
34
8
13
13
-7
37
15
BOLUSPOR
34
6
15
13
-11
33
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
34
8
9
17
-15
30
17
ADANASPOR A.Ş.
34
3
12
19
-25
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
34
7
6
21
-26
12
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
17.07.2020 20:00
Menemenspor 1 - 1 Altinordu
18.07.2020 17:30
Giresunspor 1 - 2 Altay
18.07.2020 17:30
Erzurumspor 4 - 1 ümraniyespor
18.07.2020 17:30
Hatayspor 3 - 1 Bursaspor
18.07.2020 17:30
Karagümrük 3 - 0 Adanaspor
18.07.2020 17:30
Akhisarspor 3 - 4 Keçiörengücü
18.07.2020 17:30
Adana Demirspor 3 - 0 Istanbulspor
19.07.2020 17:30
Eskişehirspor 0 - 3 Boluspor
19.07.2020 17:30
Osmanlispor 4 - 3 Ekol Hastanesi Balikesirspor