Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazanırken yeni güncellenen verilere göre Süper Lig'in en değerli takımı oldu. Transfermarkt'ta yer alan değerlendirmede bordo-mavili takım 82 milyon avroluk değeriyle Süper Lig'de başı çekiyor. Sezonu şampiyon olarak kapatan Başakşehir ise 66 milyon avroluk değeriyle ikinci sırada geliyor. Ligde kaydettiği 24 golle sezonu gol kralı olarak kapatan Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth 20 milyon avro, başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır da 9,5 milyon avrodan 16 milyon avroya yükselen değerleriyle dikkati çekiyor.

> Sörloth-Uğurcan uçtu

Başakşehir'in Boşnak yıldızı Visca 12,5 milyon avro, Sevilla yolundaki İrfan Can Kahveci ise 10 milyon avroluk değerleriyle ligin en pahalı oyuncuları sıralamasında yer alıyor. Sörloth'un, Türkiye'de bir dönem Beşiktaş forması giyen Talisca'dan sonra 20 milyon avro barajını aşan ilk oyuncu olduğu hatırlatılırken Norveçlinin bir sene önce 6 milyon avro satın alma opsiyonuyla Cyristal Palace'tan alındığının altı çizildi. Değerlendirmede Uğurcan Çakır'ın, 2014 yılında 18 milyon avroluk bedelle kariyer zirvesine sahip olan G.Saraylı Muslera'ya yaklaştığı ifade edildi.