Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arda Turan Galatasaray'a geri döndü. Sarı-kırmızılı yönetim ile gün içerisinde Türk Telekom Stadı’nda görüşme gerçekleştiren yıldız futbolcu, görüşmenin ardından Başkan Mustafa Cengiz’in Beykoz’daki evine gelerek, 1+1 yıllık anlaşmayı imzaladı. Turan'ın, imzayı attığı sırada yanında Galatasaraylı yöneticilerden; Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal'ın yanı sıra takımın idari direktörü Şükrü Hanedar da yer aldı. Transferin Galatasaray teknik heyetinin Başkan Mustafa Cengiz’e yazılı ve sözlü olarak talebi sonrası gerçekleştiği öğrenildi. İmzaların atılmasının ardından Arda Turan, Galatasaray forması ile kulüp televizyonunu objektiflerine poz verdi. Sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya varan Arda, Galatasaray’da daha önce de giydiği 66 numaralı formayı terletecek.

Transferin ilerleyen saatlerde yapılacak KAP açıklamasının ardından resmi olarak duyurulması bekleniyor.