Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stiven Plaza, Anders Trondsen, Rahmi Anıl Başaran ve Muhammet Taha Tepe gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Karadeniz temsilcisi, Fransa Ligi ekiplerinden Amiens forması giyen Stiven Mendoza için kulübüne resmî teklifte bulundu. Ülke basını da girişimi doğruladı. Bordo-mavililerin Mendoza için ilk etapta 2 milyon avroluk bir teklifte bulundu. Fakat Amiens 3-4 milyon arası bir fiyat belirledi. Öte yandan Kolombiyalı oyuncuyla Fenerbahçe ve Porto'nun da ilgilendiği biliniyor.

> 17 maç 6 gol

Mendoza'nın Amiens ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. 28 yaşındaki oyuncu 2019-2020 sezonunda çıktığı 17 maçta 6 gol kaydetti. Öte yandan Karadeniz ekibinin transfer listesinde West Brom'un İskoç kanat oyuncusu Oliver Burke, West Ham United'da forvet olarak oynayan İsviçreli Albian Ajeti ve Kolombiya ekiplerinden Juniors'ta forma giyen sol bek oyuncusu Gabriel Rafael Fuentes gibi isimler de var. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerinin bu oyuncular için de çalışmaları sürüyor.

Leipzig Kral'a talip

Birçok kulüpten sonra Alexander Sörloth'a Leipzig de talip oldu. Ülke basını, Alman Kulübü'nün bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığını ve Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlandığını yazdı. Trabzonspor'un Sörloth'un bonservisini Crystal Palace’tan 6 milyon avroya alma opsiyonu bulunuyor. Norveçli oyuncunun sözleşmesinde 9 milyon avroya da çıkış maddesi bulunuyor.