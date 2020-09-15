Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Sörloth bilmecesi iyice içinden çıkılmaz hâl aldı. Alman ekibi Leipzig’den transfer teklifi alan ve millî maç için gittiği ülkesinden dönmeyen Sörloth, ayrılığı kafaya taktı. Norveçli yıldızın bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Crystal Palace, Trabzonspor’dan satış bedelinin yarısını talep ediyor.

Hedef 30 milyon

Leipzig’in 20+4 milyon avroluk teklifini artırmasını isteyen Trabzonspor ise bedeli 30 milyon avroya kadar çıkarıp en az 15 milyon avro kasasına koyma derdinde. Leipzig’in alternatif arayışlarına başladığı ve Napoli’nin forveti Milik’e teklif götürdüğü belirtilirken Tottenham pusuda bekliyor.

3,3 milyon avro alacak

Gemileri yakan Sörloth’un Trabzonspor’a dönmesi zor görünüyor. Norveçli golcü, Leipzig’e transfer olması durumunda beş senelik imza atacak ve senede 3,3 milyon avro garanti ücret kazanacak.

İki kötü haber daha

Yeni transfer Trondsen’in ön çapraz bağlarının kopmasının ve altı ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından Trabzonspor’a iki kötü haber daha geldi. Beşiktaş maçında sakatlanan Kamil Ahmet iki hafta yok. Kasığında ağrısı olan Ekuban'ın da bugün MR'ı çekilecek.

Penaltı kâbusu

Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, penaltılarda tam bir kâbus yaşıyor. Onur Kıvrak’tan eldivenleri devraldıktan sonra bir daha çıkarmayan genç kaleci bordo-mavili takımda kalesinde 15 penaltı golüne engel olamadı. Uğurcan, en son 1461 Trabzon’da penaltı kurtarmıştı.