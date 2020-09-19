Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan bonuslar hariç 10 milyon avroya aldığı Mbaye Diagne kendi hikâyesini yazmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılara geldikten sonra 12 maçta 10 gol atıp toplamda 30’u bulan Senegalli, hem Cimbom’un şampiyonluğunda pay sahibi olmuş hem de adını gol krallığına yazdırmıştı. Ancak Diagne, Falcao’nun gelişiyle Brugge’e kiralanmıştı.

Sözünü tutuyor

Ancak 28 yaşındaki yıldız Belçika’da disiplinsiz hareketlerini sürdürünce kadro dışı kalmış ve yaklaşık sekiz ayı futbolsuz geçirmişti. Hâl böyle olunca, maddi kaynak arayışındaki Galatasaray, Diagne’yi zararına da olsa satılacaklar listesine eklemişti. Ancak Fatih Terim’den bir şans daha isteyen ve disipline uyacağının sözünü veren Diagne sözünü tutmaya başladı.

Maçı aldı kopardı

Kendisini tamamen futbola veren Senegalli oyuncu, değişimin sinyallerini daha hazırlık döneminde vermişti. Ligin ilk maçı olan Gaziantep karşılaşmasında 87’de oyununa giren yıldız Neftçi maçına ise ilk on birde başladı. Bu maçta iki gol atan, bir şutu da direkten dönen Diagne gelen turla gecenin kahramanı olurken adını ‘satılacaklar listesinden’ sildirmeyi de başardı.

UEFA es geçmedi

Neftçi galibiyeti sonrası UEFA Avrupa Ligi resmî hesabı da turu geçen Galatasaray’ı tebrik etti. Hesaptan yayınlanan mesajda iki gol bulan Mbaye Diagne için de ‘kahraman’ ifadesi kullanıldı.

5’ten 15’e

Galatasaray, sezon başında 5 milyon avro getirene Diagne’nin tapusunu vermeye hazırdı. Yeniden gözlerin çevrildiği oyuncu için sarı-kırmızılılar şimdi menajerlere ‘15’ten aşağıya olmaz’ diyecek.

Böyle devam!

Hem ligde hem de UEFA’da iyi bir başlangıç yapan Galatasaray’da yüzler gülüyor. Ligde Gaziantep’i 3-1 mağlup eden sarık-kırmızılıların Neftçi karşısında dört oyuncuyla yapılan rotasyona rağmen aynı skorla turu geçmesi Fatih Terim’i sevindirdi. Tecrübeli teknik adam, Bakü dönüşü oyuncularını tebrik ederken, bu grafiğin yükselerek devam etmesini istedi.

Yok mu alan?

Maliyetleri yüksek

Transfer döneminin kapanmasında geri sayıma geçilirken Galatasaray bir orta saha ve bir de hücum oyuncusu almak için yoğun mesai içerisinde. Ancak sarı-kırmızılıların önceliği almaktan daha çok satmak! Bonservis getirisinin yüksek olma ihtimali olan Belhanda için görüşmeler sürerken yüksek ücretle oynayan Babel’e de takım aranıyor. Ayrıca Jimmy Durmaz, Şener ve Emre Taşdemir ile de yolların ayrılması planlanıyor. Aslan’da hedef, önümüzdeki hafta kadronun 30’a düşürülmesi.

Etebo açık kapatıyor

Galatasaray’ın yeni transferi Etebo, İstanbul’a geldiğinden beri özel bir program eşliğinde çalışıyor. Sakatlığı sebebiyle kiralık olarak gittiği Getafe’de uzun süre futbol oynayamayan oyuncu Stoke City’den kiralanmıştı. Teknik heyet ve kondisyoner Scott Piri’nin yakından ilgilendiği Nijeryalı oyuncunun ilk on birde oynamasa da Başakşehir maçının kadrosunda olacağı öğrenildi.

Falcao’ya erkek evlat

Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao, beşinci defa baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Dört kızları olan Falcao ailesi dün doğan bebekleriyle birlikte erkek çocuk mutluluğu yaşadı.