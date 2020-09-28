Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biri gider biri gelir! Trabzonspor’da forvet konusunda yaşanan durumu özeti bu... Kiralık aldığı Alexander Sörloth’u yaklaşık 11 milyon avroluk bir kazançla satan yönetim, yine İngiltere pazarından yeni bir forvet bulmuştu. Demokratik Kongolu Benik Afobe... Stoke City’den 1 sezonluğuna kiralandı. Mukavelesine satın alma opsiyonu da koydurulmak istenmişti ama Sörloth olayında uyanan İngilizler buna yanaşmadı. İngiltere Premier Lig, Championship ve İngiltere Lig 1 olmak üzere 9 takımda top koşturan 27 yaşındaki isim Yeni Malatya maçında iki golle yıldızlaştı.

İlk gol önemli

Futbol kariyerinde ilk defa İngiltere dışında bir takıma giden Afobe, istekli oyunu ve kumaş kalitesiyle dikkat çekti ve taraftarın gönlüne su serpti. Çok kaliteli bir takım olduklarını ve bunu herkese göstermek istediklerini vurgulayan kiralık forvet “Bir hücum oyuncusu için ilk gol çok önemlidir. O gol geldikten sonra çok daha rahat olursunuz ve her gün üzerine koyarak ilerlemek istersiniz. Geçtiğimiz sezon Sörloth burada önemli işler yaptı. Kendimi onunla kıyaslamak istemiyorum. Ama ben de kendi kalitemi ve yeteneklerimi ortaya koymak istiyorum” diye konuştu.

HEDEF HÂLİNDEYDİ

Eddie Newton rahatladı

Trabzonspor’da yeni teknik direktör Eddie Newton, 3-1’lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle nefeslendi. İngiliz teknik adam ilk iki maçta alınan 1 puan ve sergilenen futbol sebebiyle hedef halindeydi

GAZİANTEP HAZIRLIĞI

Neşeli çalışma

∂ Haftayı galibiyetle kapatan Trabzonspor'da moraller yerinde. Karadeniz ekibi, önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına iki grup hâlinde yaptığı çalışmayla başladı.

PANDEMİ ETKİSİ BİTTİ

Üç puandan fazlası

Karadeniz ekibi adına pandemi süreci hiç de iyi geçmiyordu. Şampiyonluğu kaybeden ve evindeki son beş maçta kazanamayan bordo-mavililer, Yeni Malatya galibiyetiyle 211 günlük hasreti bitirdi.