Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda West Bromwich Albion'u konuk etti. İlk yarısı golsüz sonlanan karşılaşmasının ikinci yarısına hızlı başlayan Manchester United, 56. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle skoru 1-0 yaptı, maç bu sonuçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, bu sezon ligde ilk kez 2 hafta üst üste sahadan galip ayrıldı. Ligde bir maçı eksik Manchester ekibi, bu skorla puanını 16'ya yükseltti. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan West Bromwich Albion ise 3 puanda kaldı.

Manchester United, 24 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.