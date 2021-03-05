Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF, UEFA ve Kulüpler Birliği, Riva’da UEFA’nın 2024 yılından itibaren uygulamayı planladığı yeni Avrupa kulüp müsabakaları formatını değerlendirme toplantısı yaptı. UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic, UEFA Kulüp Müsabakaları Kıdemli Yöneticisi Stephane Anselmo, yeni Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi formatı üzerinde bilgi verdi. Toplantıda UEFA’nın Devler Ligi’ndeki takım sayısını artırmak istediği vurgulandı.

Ek kontenjan gündemde

Ahmet Nur Çebi, Mustafa Cengiz ve Ali Koç’un katıldığı toplantıda yeni formata göre Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısının 2024 yılından itibaren 36’ya çıkarılması planlanıyor. Eski formata göre, UEFA’da 11’nci sırayı kaybeden Türkiye’nin şampiyonunun ön eleme oynaması gündemdeydi. Takım sayısı artarsa Süper Lig şampiyonu direkt olarak katılacak. TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı “Ayrıca 11 ve 12’nci sıra için de iki kontenjan gündemde” dedi.

Türkiye 13. sırada

∂ Türk takımlarının son dönemde Avrupa kupalarında tel tel dökülmesi, ülke puanında erimemize yol açtı. Bir dönem 11’inci sırada olan Türkiye, 13’üncü sıraya kadar geriledi. Bu da şampiyon takımın ön elemesi anlamına geliyordu.

Devler Ligi’ne alternatif

∂ Real Madrid, Juventus, Manchester United gibi takımlar 20 takımlı Avrupa Süper Ligi kurulmasını istiyor. Bu isteğe göre 15 takım sabit olacak, 5 takım da başarı sırasına göre lige eklenecek. Ancak UEFA bu formata karşı çıkıyor.