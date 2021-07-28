Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferde kadro fazlası isimler elden çıkarılamadığı için “gelen” kısmında hareketsiz kalan Fenerbahçe bugün özel bir sınav daha verecek. Yeni sezona önce Topuk Yaylası’nda hazırlanan ardından çalışmalarına İstanbul’da devam eden Kanarya, önceki gün Ankara’da G.Birliği ile oynamış ve mücadeleyi 4-0 kazanmıştı. Ve bugün de bir özel maç daha yapılacak.

HES kodu şart

Rakip Hollanda ekibi PEC Zwolle. Maçın kendi içindeki özel ve güzel yanı ise maça taraftar alınacak olması. Taraftarlar Olimpiyat Stadında 19.00’da başlayacak maça HES kodu bildirerek girebilecek. Kale arkasına taraftarın alınmayacağı mücadelenin bilet fiyatları ise 80 TL olacak. Sarı lacivertliler yaklaşık 1,5 yıl sonra takımlarını canlı izleyebilecek.

KOKOSKOV GİTTİ

Djordjevic geliyor

∂ Gelecek sezon hem THY Euroleague'de hem de ING Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov takımdan ayrıldı. NBA takımlarından Dallas Mavericks'te yardımcı antrenörlük görevine getirilen Kokoskov'un yerine Sasha Djordjevic'in gelmesi bekleniyor.