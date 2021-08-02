Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ | İSTANBUL

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Altın Madalya alan millî okçumuz Mete Gazoz, Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. Mete’nin babası Metin Gazoz, oğlunun çocukluktan bu yana çok akıllı olduğunu belirterek, bu başarının bir tesadüf olmadığını anlattı. İhlas Koleji ile tanışmalarının bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Metin Gazoz “Mete bizi hiç üzmedi. Akıllı ve güler yüzlü bir çocuktu. O dönem İhlas Koleji Genel Müdürü Hami Bey, Mete’nin keşfedilmesinde büyük rol oynadı. Bizim yıldızımız İhlas Koleji ile parladı diyebiliriz” dedi.

İYİ BİR EĞİTİM ALDI

Mete’nin kamp dönemleri olması nedeniyle uzaktan eğitim aldığını söyleyen Metin Gazoz “Liseyi tablet projesiyle uzaktan bitirmeyi başardı. Kolej eğitmenleri Mete’nin üzerinde fazlasıyla durdu. Mete’nin kız kardeşi de İhlas Kolejinde okuyor. Onun da global çapta, okçuluk kategorisinde başarıları var. 2019 yılında Fransa’da salon dünya kupası yarışmasında ikinci oldu” açıklamalarında bulundu.

AİLECEK OKÇUYUZ

Kendilerinin ailece okçuluk sporu ile ilgilendiklerini anlatan Metin Gazoz “Ben 37 yıldır bu sporu yapıyorum. Eşim iş hayatını yarım bırakarak okçuluğa merak saldı. Kendisi İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı oldu. Bu sporun Türkiye’de daha fazla ilgi görmesi için çalışıyoruz. Amacımız gençlerin spora yönelmeleri” dedi.

HEDEF YENİ ŞAMPİYONLUKLAR

Türkiye’nin yangınlarla mücadele ettiği bir dönemde böyle bir başarının moral olduğunu belirten Metin Gazoz “Çok çalışmak ve azmetmek bu başarıyı getirdi. Mete tüm gençlere örnek oldu. Asla pes etmemenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi” diye konuştu. Mete’nin altın madalyayı ülkemize getireceğine emin olduklarını ifade eden Metin Gazoz “Atışlarında bunu hissettim. Yayı şampiyon gibi geriyordu. O öz güveni gördüm. Şimdi hedefimiz yeni şampiyonluklar” dedi.

Tarih ayağa kalktı Hasretlik bitti! Hem olimpiyatta hem de okçuluktaki altın özlemini finalde İtalyan rakibini 6-4 mağlup eden ‘Mete Han’ dindirdi. Gazoz, Türkiye adına “efsane” bir başarı elde etti.