Türkiye Gazetesi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en unutulmayacak anı, Danimarka Milli Takımı'nda oynayan Christian Eriksen'in Finlandiya maçında kalp krizi geçirmesiydi. 30 yaşındaki futbolcu, sağlık görevlilerinin müdahesiyle hayatta kalmıştı. Rahatsızlığının ardından Inter'den ayrılan sporcu, ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Brentford ile sözleşme imzalamıştı.

Sekiz aylık aradan sonra Premier Lig maçıyla geçen ay sahalara dönen Eriksen, bu akşam kalp krizi geçirdiği Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yine milli maça çıktı. Eriksen, Sırbistan ile yapılan hazırlık maçında gol attı. Danimarka, 3-0 kazanırken Eriksen'in golü 57. dakikada geldi.

Geçirdiği kalp kriziyle futbola ara vermişti! Eriksen Premier Lig ekibine transfer oldu EURO 2020’de Danimarka ve Finlandiya arasında oynanan maçta kalp krizi geçirerek yere yığılan Eriksen, tekrardan sahalara dönüyor. 7 aydır sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu doktorların, "Futbola dönmesi riskli" demesine rağmen tekrardan yeşil sahalara dönüş yaptı. Eriksen, Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyecek.

Eriksen'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi Inter, EURO 2020'de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbol oynama şartları İtalya'da geçersiz olan Christian Eriksen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Christian Eriksen'den güzel haber geldi EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında kalp sorunu nedeniyle bir anda yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'den güzel haber geldi.