Arda Güler'e 15 dakika yetti! Marca, Türk yıldızla ilgili penaltı detayını açıkladı

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, ilk defa Santiago Bernabeu çimlerine çıkarak hayallerini gerçekleştirdi. Takımına penaltı kazandıran Arda, İspanyol medyasının ilgi odağı oldu.

İspanya La Liga 24. hafta maçında Real Madrid, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibinde Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil oldu. Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda Real, penaltı kazandı ancak Josulu, penaltıyı gole çeviremedi.

Temmuz ayında Real Madrid'e imza atan Arda Güler, bu imzadan 7 ay sonra ilk defa Santiago Bernabeu'da taraftarı önüne çıktı.

MARCA: SADECE 15 DAKİKA SÜRDÜ

Yıldız futbolcunun gösterdiği performans İspanyol basınından da övgü aldı.

Marca'da yer alan haberde Arda Güler için, "Sadece 15 dakika sürdü... Maçın sonucu belliydi ama Bernabeu, Arda Güler'e bunun için minnettardı. Nihayet, Türk oyuncu beklenenden yarım yıl sonra ilk kez sahaya çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Planeta Realmadrid'de yer alan Arda Güler haberinde ise yıldız futbolcunun cesur ve öz güvenli kişiliğine vurgu yapıldı. 18 yaşındaki futbolcunun penaltı kazandırmasıyla ilgili yapılan yorumda, "Türk oyuncu sahaya her çıktığında çok ilginç hareketlere imza atıyor. Örneğin Joselu'nun kaçırdığı penaltıyı o yaptırdı. Belki de Türk oyuncu atışı kullansaydı, top içeri girecekti. Bunu asla bilemeyeceğiz. Ancak, asıl önemli olan Güler'in harika bir kişiliğe sahip olmasıdır. denildi.