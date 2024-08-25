Atalanta'dan Nicolo Zaniolo'ya büyük jest! Kulüp açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Galatasaray'dan kiralık olarak transfer ettiği Nicolo Zaniolo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattığı Zaniolo, Atalanta'da 10 numaralı formanın sahibi oldu.

Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, henüz hiçbir resmi maçta forma giyemeden sakatlanmıştı. Bu durum, yeni takımıyla geçirdiği ilk günlerde moral bozucu bir başlangıç yaptı. Ancak, İtalyan basınından gelen bilgilere göre, Nicolo Zaniolo sakatlığını büyük oranda atlattı ve takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Sakatlıktan dönmeye hazırlanan Nicolo Zaniolo için Atalanta’dan sürpriz bir duyuru geldi. Atalanta, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zaniolo'ya 10 numaralı formanın verildiğini duyurdu. Bu gelişme, İtalyan yıldızın Atalanta'daki geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan Atalanta'ya 6.4 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında transfer olmuştu. Sözleşmesinde 15.5 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Aston Villa'ya 5 milyon Euro karşılığında kiralanan Zaniolo, Galatasaray'a toplamda 11.4 milyon Euro kazandırdı. Sarı-Kırmızılılar, Zaniolo'yu Roma'dan 15 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.