Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde yıldız isimler! Lukaku, Dybala, Talisca, Sörloth

Adana kongre üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer listesi hakkında konuştu. Birbirinden yıldız isimlerle temas halinde olduklarını belirten Yıldırım, "Jose Mourinho'dan sonra şimdi futbolcu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku'yu Mourinho istiyor. Paulo Dybala var. Talisca da gelmek istiyor, ayrıca Trabzon'da oynayan santrfor vardı Alexander Sörloth. Bunlardan bir iki tanesini halletsinler. Diğerlerine biz gelince bakarız." dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Adana'da kongre üyeleriyle bir araya geldi.

"BEN SÖYLEDİM, GİTTİLER"

Teknik direktörlük için Jose Mourinho ile anlaştığı haberlerine ilişkin konuşan Yıldırım, "Ben söyledim, gittiler. Ben seçileceğim ve benim dediğim adam burada olacak. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın.' dedim çünkü onlar yetkili, şu anda bizim yetkimiz yok." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM'IN TRANSFER LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Konuşmasının devamında transfer adaylarına da değinen Aziz Yıldırım, "Jose Mourinho'dan sonra şimdi futbolcu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku'yu Mourinho istiyor. Paulo Dybala var. Talisca da gelmek istiyor, ayrıca Trabzon'da oynayan santrfor vardı Alexander Sörloth. Bunlardan bir iki tanesini halletsinler. Diğerlerine biz gelince bakarız." dedi.