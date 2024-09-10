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Beşiktaş'ın 2 yıldızı Süper Lig'den takım buldu! Kartal'a büyük müjde

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Beşiktaş&#039;ın 2 yıldızı Süper Lig&#039;den takım buldu! Kartal&#039;a büyük müjde
Spor Haberleri

Beşiktaş'a 2 futbolcusundan müjde geldi. Siyah-beyazlıların bir süredir yollarını ayırmak için yoğun mesai harcadığı Alex Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey, başka bir kulübe gitmeyi kabul etti. İki isim de Süper Lig'de kalacak. 

Uzun süredir kadroda düşünmediği yıldızlarla yollarını ayırmak için görüşmeler yapan Beşiktaş, dün Aboubakar'ı Hatayspor'a gönderdi. Siyah-beyazlılar şimdi de Chamberlain ve Amartey için çözüm formülü buldu.

Beşiktaş'ın 2 yıldızı Süper Lig'den takım buldu! Kartal'a büyük müjde - 1. Resim

Kartal'ın kararlı tavrı sonuç verdi ve 2 futbolcu da takımdan ayrılmayı kabul etti.

Beşiktaş'ın 2 yıldızı Süper Lig'den takım buldu! Kartal'a büyük müjde - 2. Resim

Daha önce 3 farklı takımdan teklif gelmesine rağmen bunları kabul etmeyen Alex Oxlade-Chamberlain'e Süper Lig'den talip çıktı. Sabah'ın haberine göre İngiliz futbolcu Eyüpspor'a transfer olacak. 

Beşiktaş'ın 2 yıldızı Süper Lig'den takım buldu! Kartal'a büyük müjde - 3. Resim

Daniel Amartey ise bir başka Süper Lig takımı Kasımpaşa'ya imzaya yakın. Transferlerin gerçekleşmesi durumunda 2 yıldız da İstanbul'da futbol yaşantısını sürdürecek.

Beşiktaş'ın 2 yıldızı Süper Lig'den takım buldu! Kartal'a büyük müjde - 4. Resim

Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş formasıyla 30 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Beşiktaş'ın 2 yıldızı Süper Lig'den takım buldu! Kartal'a büyük müjde - 5. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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