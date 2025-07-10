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Carlo Ancelotti'ye büyük şok! 1 yıl hapis cezası aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Carlo Ancelotti&#039;ye büyük şok! 1 yıl hapis cezası aldı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Real Madrid'den ayrılarak Brezilya Milli Futbol Takımı'nın başına geçen teknik direktör Carlo Ancelotti, vergi kaçakçılığı suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bir süredir 'vergi kaçakçılığı' yaptığı gerekçesiyle yargılanan Brezilya Milli Futbol Takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti ile ilgili karar çıktı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye göre Ancelotti, 2014 yılında Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde 'vergi kaçakçılığı' yaptığı gerekçesiyle 12 ay hapis ve 386 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Carlo Ancelotti'ye büyük şok! 1 yıl hapis cezası aldı - 1. Resim

BERAATINI TALEP ETMİŞTİ

Madrid İl Mahkemesinde 2 ve 3 Nisan'da yapılan duruşmada Ancelotti, hazineyi dolandırmayı asla düşünmediğini savunmuştu. 66 yaşındaki teknik direktör, kulübün ve danışmanlarının söylediklerini uyguladığını belirterek beraatını talep etmiş, suçlu bulunması halinde ise kendisi için hafifletici sebeplerin dikkate alınmasını istemişti.

Carlo Ancelotti'ye büyük şok! 1 yıl hapis cezası aldı - 2. Resim

BAŞKA BİR SUÇLAMADAN AKLANDI

Madrid İl Mahkemesinin kararına göre İtalyan çalıştırıcı, 2015 yılında imaj haklarına ilişkin gelirlerin tahsilatıyla bağlantılı muhtemel bir vergi suçlamasından ise aklandı.

2013-2015 ve 2021-2025 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Ancelotti, İspanyol ekibi ile üçer Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve ikişer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kral Kupası ile İspanya Süper Kupa sevinci yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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