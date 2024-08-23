Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme! Ali Koç çıldıracak

İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçını değerlendiren Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye olay çıkaracak bir gönderme yaptı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, tur şansını İstanbul'a bıraktı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bugün düzenlediği basın toplantısında Young Boys maçını değerlendirdi.

Turu geçeceklerini söyleyen Özbek, ezeli rakibe gönderme yaptı. Özbek, Fenerbahçe'yi yıllardır Devler Ligi'ne katılmaması üzerinden vurdu.

Özbek şunları söyledi:

"Salı günü bu stadyumda olanların inanması, bir saniye bile durmadan takımımızı desteklemesini rica ediyorum. Çarşamba günü futbol takımımız Şampiyonlar Ligi'ne doğru yolculuğuna başladı. Kimse merak etmesin. Taraftarımızla bir bütün olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında yerimizi alacağız. Herkesin kıskanarak baktığı, başkalarının yıllardır yakınından geçemediği yerde olacağız."