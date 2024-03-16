Edin Dzeko'dan Fenerbahçe - Olympiakos yorumu! Boşnak golcü kritik detayı açıkladı

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, UEFA Konferans Ligi çeyrek final eşleşmesinde oynanacak Olympiakos maçlarını değerlendirdi. Tecrübeli yıldız zorlu maçlar öncesi uyarıda bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final aşamasında Yunanistan ekiplerinden Olympiakos ile eşleşti.

Temsilcimizin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, zorlu mücadeleler öncesi değerlendirmelerde bulunarak şansların eşit olduğunu belirtti.

Kulüp televizyonu FB TV'ye konuşan Dzeko, "Onların dün oynamış olduğu turun ikinci maçını izledik. Gerçekten etkileyiciydi, etkilendiğimi söylemeliyim. 6-1 kazandılar ama bizle olan eşleşmelerinde şanslarının % 50-50 olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu seviyede olan her takım iyi, dolayısıyla şansları eşit görüyorum" ifadelerini kullandı.

EDIN DZEKO: AVANTAJ OLARAK SÖYLEYEMEM

İlk maçın Yunanistan'da olacak olmasını değerlendiren Dzeko, "Günümüz futbolunda deplasman golü avantajı yok. Dolayısıyla tabii ki ikinci maçı evimizde oynayacak olmamızın avantajları olacaktır. Yine de %100 bir avantaj olarak söyleyemem bunu çünkü nitekim son turda da Union Saint-Gilloise maçında gördüğümüz gibi deplasmanda yendik ve evimizde kaybettik. Tabii ki en önemlisi orada oynayacağımız maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp güzel bir sonuç almak olacak" değerlendirmesinde bulundu.