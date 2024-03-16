Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 5 eksik! Kamp kadrosu açıklandı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: -- Güncelleme:
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Yarın akşam Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı. Şampiyonluk yarışında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Sarı-lacivertlilerde 5 eksik bulunuyor.
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Sarı-lacivertlilerin açıkladığı kafilede önemli eksiklerin olması dikkat çekti.
Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Bonucci sakatlıkları sebebiyle Trabzon'a götürülmedi.
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
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