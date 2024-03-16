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Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 5 eksik! Kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi 5 eksik! Kamp kadrosu açıklandı

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Fenerbahçe&#039;de Trabzonspor maçı öncesi 5 eksik! Kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe, Trabzonspor, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri  / -

Yarın akşam Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı. Şampiyonluk yarışında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Sarı-lacivertlilerde 5 eksik bulunuyor.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sarı-lacivertlilerin açıkladığı kafilede önemli eksiklerin olması dikkat çekti.

Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Bonucci sakatlıkları sebebiyle Trabzon'a götürülmedi.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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