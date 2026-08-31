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Spor

Fuat Çapa'dan Fenerbahçe açıklaması: Çıkaracağımız çok ders var

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Fuat Çapa'dan Fenerbahçe açıklaması: Çıkaracağımız çok ders var

Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Samsunspor'da Futbol Direktörü Fuat Çapa, karşılaşmadan çıkaracakları dersler olduğunu belirterek, "Hataları ne kadar azaltırsak bizim adımıza o kadar umut verici olacak" dedi.

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Fuat Çapa, Samsun'da Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından basın mensıpların yaptığı açıklamada, karşılaşmaya şanssız başladıklarını belirtti.

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MAÇIN KIRILMA ANLARI

Maçın 3'üncü dakikasında gol yediklerini ve ardından Fatih'in sakatlanarak oyundan çıktığını aktaran Çapa, Yalçın'a yapılan müdahalenin VAR tarafından hakeme izletilmemesinin de karşılaşmanın kırılma anlarından biri olduğunu savundu.

Topa daha fazla sahip olmalarına rağmen Fenerbahçe'nin daha doğru oynadığını ifade eden Çapa, "Özellikle kazandıkları toplardan sonraki çıkışları bizi zaman zaman zor durumda bıraktı. Değerlendirebileceğimiz birkaç pozisyon oldu. Bu tür karşılaşmalarda çok fazla pozisyon bulma şansınız olmuyor. Bulduğumuz bir iki pozisyonu değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Sakat oyuncuların da takıma dönmeye başladığını belirten Çapa, "Önümüzdeki haftadan itibaren mutlaka birkaç oyuncumuz daha fazla süre alacaktır. Uzun süre sakatlık yaşayan bazı arkadaşlarımız bugün süre aldı. Diğerleri ise bir sonraki karşılaşmayı bekleyecek" diye konuştu.

Fuat Çapa
Başlık ResmiFuat Çapa

"ÖĞRENDİĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

Fenerbahçe'yi tebrik eden Çapa, mağlubiyetten gerekli dersleri çıkarmaları gerektiğini belirterek, "Bugün evet kaybettik ama çıkaracağımız çok ders var. Bugün öğrendiğimiz çok şey var. Bu hataları gelecek haftalarda ne kadar azaltırsak bizim adımıza o kadar umut verici olacak. Genç oyuncuların gelişimini de sezon boyunca hep birlikte izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MARIUS'UN DURUMU

Sakatlığı bulunan Marius'un durumunu gün gün takip ettiklerini belirten Çapa, oyuncunun gelecek haftadan itibaren takım antrenmanlarına katılmasını ve Kocaeli maçında süre almasını umut ettiklerini kaydetti. Çapa, uzun süreli sakatlıklardan dönen futbolcuların bir iki takım antrenmanının ardından hemen maç temposuna ulaşmasının mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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