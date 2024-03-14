Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Galatasaraylı Kerem Demirbay’dan yıllar sonra gelen itiraf: ‘Çok pişmanım keşke Türkiye’yi seçseydim’

Galatasaraylı Kerem Demirbay’dan yıllar sonra gelen itiraf: ‘Çok pişmanım keşke Türkiye’yi seçseydim’

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Galatasaraylı Kerem Demirbay’dan yıllar sonra gelen itiraf: ‘Çok pişmanım keşke Türkiye’yi seçseydim’
Galatasaray, Kerem Demirbay, Türk Milli Takımı, Haber

Spor Haberleri  / -

Bu sezon başında Galatasaray kadrosuna katılan, taraftarın sevdiği isimlerden biri haline gelen ve ‘Dayı’ lakabı takılan Kerem Demirbay’dan yıllar sonra gelen milli takım itirafı. İşte haberin detayları.

Galatasaray’da Kerem Demirbay hem de performansıyla hem de tavırlarıyla taraftarın sevgisini kazandı.

Özellikle Süper Lig’in 29.haftasında oynanan, sarı-kırmızılıların 6-2 galip geldiği Rizespor maçında sergilediği performansla göz dolduran Demirbay bu maçta hat-trick yapmıştı. Galatasaray taraftarının ‘Dayı’ lakabını taktığı Demirbay, yaptığı açıklamayla gündeme oldu bu kez.

 

‘EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM…’

Kariyerine yönelik samimi itiraflar bulunan Demirbay, en büyük pişmanlığının Türk Milli Takım’ını değil, Almanya’yı seçmek olduğunu söyledi. Menajeri tarafından yanlış yönlendirildiğini söyleyen Demirbay şu ifadeleri kullandı:

‘Ben hep Türkiye'yi istiyordum, U21'e de geliyordum. menajerim tarafından yanlış yönlendirildim. Bu yaz EURO 2024'te Almanya'da Türk Milli Takım formasıyla yer almayı çok isterdim.’

Demirbay, Galatasaray kariyerindeki 34 maçta 6 gol, 6 asist katkısıyla 12 gole etki etti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rekor transfere adım adım! Jorrel Hato için 100 milyon euro! Ahmetcan Kaplan ile göz doldurdular - SporRekor transfere adım adım! Jorrel Hato için 100 milyon euro! Ahmetcan Kaplan ile göz doldurdularSadece 2 takım çift haneleri gördü! İşte bu sezon Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takımlar - Sporİşte bu sezon en çok penaltı kazanan takımBeşiktaş'ta beklenmeyen ayrılık! Devre arası büyük umutlarla transfer edilmişti - SporDevre arası büyük umutlarla transfer edilmiştiTrabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi belirsizlik! Abdullah Avcı çözüm arıyor - SporTrabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi belirsizlik! Abdullah Avcı çözüm arıyorAlbino Beyza'nın başarılı hikayesi: 'Asla pes etmeyin!' Hedefinde Avrupa şampiyonluğu var - Spor'Asla pes etmeyin'Avrupa devi Okan Buruk'u istiyor! Fatih Terim'den sonra bir ilk gerçekleşebilir - Sporİtalyan devi Okan Buruk'u istiyorHouston Rockets’ın Alperen Şengün’e servet dökmeye hazırlanıyor! ‘Sen yeter ki kal varımız yoğumuz senin’ - SporAlperen'e dudak uçuklatan kontrat!Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu - SporTrabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli olduBeşiktaş'ın gözden çıkardığı Abouabakar'ın yeni adresi belli oldu! Kamerunlu golcü bonservis kazandıracak - SporBeşiktaş, Aboubakar ile vedalaşacakOkan Buruk’la karşılıklı açıklamalarıyla gündem olmuştu! Victor Nelsson’un dönüşü muhteşem oldu! Transferinde 10 milyonluk detay - SporTransferinde 10 milyonluk detay
Sonraki Haber Yükleniyor...