Galatasaraylı Kerem Demirbay’dan yıllar sonra gelen itiraf: ‘Çok pişmanım keşke Türkiye’yi seçseydim’

Bu sezon başında Galatasaray kadrosuna katılan, taraftarın sevdiği isimlerden biri haline gelen ve ‘Dayı’ lakabı takılan Kerem Demirbay’dan yıllar sonra gelen milli takım itirafı. İşte haberin detayları.

Galatasaray’da Kerem Demirbay hem de performansıyla hem de tavırlarıyla taraftarın sevgisini kazandı.

Özellikle Süper Lig’in 29.haftasında oynanan, sarı-kırmızılıların 6-2 galip geldiği Rizespor maçında sergilediği performansla göz dolduran Demirbay bu maçta hat-trick yapmıştı. Galatasaray taraftarının ‘Dayı’ lakabını taktığı Demirbay, yaptığı açıklamayla gündeme oldu bu kez.

‘EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM…’

Kariyerine yönelik samimi itiraflar bulunan Demirbay, en büyük pişmanlığının Türk Milli Takım’ını değil, Almanya’yı seçmek olduğunu söyledi. Menajeri tarafından yanlış yönlendirildiğini söyleyen Demirbay şu ifadeleri kullandı:

‘Ben hep Türkiye'yi istiyordum, U21'e de geliyordum. menajerim tarafından yanlış yönlendirildim. Bu yaz EURO 2024'te Almanya'da Türk Milli Takım formasıyla yer almayı çok isterdim.’

Demirbay, Galatasaray kariyerindeki 34 maçta 6 gol, 6 asist katkısıyla 12 gole etki etti.