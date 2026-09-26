Juventus'un Dusan Vlahovic pişmanlığı

Beşiktaş’ın yeni transferi, siyah beyazlı taraftarların gözbebeği Dusan Vlahovic, attığı gollerle Juventus’a pişmanlık yaşatıyor.

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Siyah beyazlı formayla gösterdiği performansla takımını sırtlayan Sırp yıldız, İtalyan devinin mevcut hücum hattını tek başına geride bıraktı. Juventus’ta Kolo Muani, Woltemade, Conceiçao ve Alajbegovic’in toplam gol sayısı 4’te kalırken Vlahovic’in beş gole ulaşması dikkat çekti.

TARAFTARDAN TEPKİ

Juventus’un hücum hattındaki dört oyuncunun toplamından daha fazla gol atan 26 yaşındaki forvet, siyah beyazlı forma altında yaptıklarıyla İtalya’daki pişmanlığı daha da büyüttü. Vlahovic’in yükselen grafiği, Juventus’un yıldız golcüyü gönderme kararını yeniden gündeme taşıdı. Torino ekibinin taraftarları sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, yönetimin Vlahovic’i göndermesini sert şekilde eleştirmeye başladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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