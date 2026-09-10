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Spor

Rui Borges'den Okan Buruk sorusuna: "Konuşmak istemiyorum"

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Rui Borges'den Okan Buruk sorusuna:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Portekiz temsilcisi Sporting'in Teknik Direktörü Rui Borges, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Borges, Okan Buruk'un hakem eleştirilerinin sorulması üzerine, "Dünyanın en iyi turnuvalarından birinde oynuyoruz. Ne Şampiyonlar Ligi'nde ne de Portekiz Ligi'nde hakem hakkında konuşmak istiyorum. Bu bizim hak ettiğimiz bir maçtı" diye konuştu.

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Portekizli teknik adam, başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Üzerlerinde bir baskı olduğunu aktaran Borges, şöyle konuştu:

"İlk 20-25 dakika maçı kontrol etmekte zorlandık. Çok zor ve yoğun bir maçtı. Rakibimize çok pozisyon vermedik. Bir duran toptan gol yedik ama biz de kendi oyunumuzu oynayamadık. Rakibin yoğun ve sert oynayacaklarını, baskı kuracaklarını biliyorduk. Ancak takımım bunu beklemiyordu. İlk yarının sonuna doğru geliştik ve kendimize güven kazandık, kolektif oynadık. Devre arasına beraberlikle girmek önemliydi. İkinci yarıda oyunu değiştirmeye çalıştık. Biraz daha sert oynamamız gerekiyordu. Yaptığımız baskılarla çok fazla top kazandık ve geçiş oyunlarından pozisyonlara girdik. Birkaç tane pozisyonu daha iyi değerlendirebilirdik."

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Sporting'in Teknik Direktörü Rui Borges
Başlık ResmiSporting'in Teknik Direktörü Rui Borges

"BİZİM HAK ETTİĞİMİZ BİR MAÇTI"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakem kararlarıyla ilgili eleştirisinin sorulması üzerine Borges, "Ben bu konulara girmek istemiyorum. Dünyanın en iyi turnuvalarından birinde oynuyoruz. Ne Şampiyonlar Ligi'nde ne de Portekiz Ligi'nde hakem hakkında konuşmak istiyorum. Bu bizim hak ettiğimiz bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok daha iyiydik. Yaptığımız planları uyguladık. Galatasaray'a karşı daha üstündük ve daha sakin kaldık, kalitemizi gösterdik. Büyük galibiyetler için böyle oynamanız gerekiyor. Bu turnuvada büyük galibiyetler almak için büyük bir takım gibi oynamanız gerekiyor. Bugün bunu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"EVİMİZDE GÜÇLÜ OLMAK VE GALİP GELMEK DEĞERLİ"

Şampiyonlar Ligi'nde her puanın önemli olduğunu aktaran 42 yaşındaki teknik adam, "Birçok futbolcusu ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım olarak galibiyet almak çok önemli. Kendi evimizde güçlü olmak ve galip gelmek değerli. Şampiyonlar Ligi'ne sahamızda galibiyetle başladığımız için çok mutluyum." dedi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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