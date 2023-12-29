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    SÜPER KUPA | Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi hangi sahada oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan'da mı oynanacak?

    Türk Futbol tarihine damga vuran Suudi Arabistan'ın Galatasaray-Fenerbahçe maçı için engellemeleri olaylı bitti! Peki, ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi hangi sahada oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan'da mı oynanacak?

    SÜPER KUPA | Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi hangi sahada oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan&#039;da mı oynanacak?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2023 yılının son olayı Fenerbahçe-Galatasaray maçı oldu! Suudi Arabistan'ın Atatürk'lü tişörtlere ve sloganlara izin vermemesi üzerine günlerdir beklenen dev derbinin iptaline karar verildi. Galatasaray ve Fenerbahçe takımları otellerindne çıkmadı. Kazanan takım 17. Türkiye Süper Kupasıyla memlekete dönecekti. Fakat hem taraflar hem de takımlar Suudi Arabistan'ın bu engellerini kabul etmediklerini gösterdi. Akıllara ertelenen maçın hangi sahada oynayacağı geldi. Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi hangi sahada oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan'da mı oynanacak? vatandaşların arattığı soruların yanıtları:

    ERTELENEN GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ SAHADA OYNANACAK?

    Süper Kupa Finali maçı ile bu akşam karşı karşıya gelecekti ancak Suudi Arabistan'ın skandal engeli maçın iptaline neden oldu. Sahaya bile inmeyen takımlar Türkiye'ye dönme kararı aldı. Son olarak 24 Aralık Pazar günü berabere kalan takımların bu maçı kupanın sahibini belirleyecekti.

    SÜPER KUPA | Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi hangi sahada oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan'da mı oynanacak?

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacaktı. Suudi Arabistan son dakika maça Atatürk ve slogan engeli getirdi. Bu engel iki takım tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerien maça çıkmayan takımlar ülkeye geri döndü. Maçın hangi sahada ne zaman yapıalcağı ise henüz açıklanmadı. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayFenerbahçeMaç Iptal
    Haberler > Spor > SÜPER KUPA | Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi hangi sahada oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan'da mı oynanacak?
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