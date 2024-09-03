Trabzonspor ayrılığı duyurdu! Trezeguet’in yeni takımı belli oldu

Katar ekiplerinden Al Rayyan, Trabzonspor'dan Mahmoud Trezeguet'i kadrosuna kattı. Mısırlı yıldız Al Rayyan FC’ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

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Trabzonspor, Mısırlı futbolcusu Mahmoud Trezeguet'i sezon sonuna kadar Katar ekibi Al Rayyan'a kiraladı.

Abdullah Avcı'nın yerine göreve getirilen yeni teknik direktör Şenol Güneş'in bu ayrılığa izin verdiği belirtildi.

Karadeniz ekibinin bu kiralama transferi için herhangi bir bedel almayacağı öğrenildi.

Geçen sezon 28 maça çıkan Trezeguet, 11 gol ve 6 asist katkısında bulundu.